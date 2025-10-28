بعد لقاء جمعه مع رئيسة وزراء اليابان، ترامب يوصي الجنود الأمريكيين بشراء سيارات تويوتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن شركة تويوتا تخطط للاستثمار في الولايات المتحدة وحث جنوده الأمريكيين، في كلمته على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن"، على شراء سيارة تويوتا.

وقال: إن رئيسة وزراء اليابان الجديدة سانا تايشي، أبلغته أن شركة صناعة السيارات اليابانية ستعزز استثماراتها في الولايات المتحدة خلال لقائهما في طوكيو اليوم الثلاثاء.

استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار

وأضاف ترامب: أبلغتني رئيسة الوزراء للتو أن تويوتا ستنشئ مصانع سيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وتابع: هذه هي تويوتا اذهبوا واشتروا سيارة تويوتا.

وأشارت شبكة سي إن إن إلى أن تصريحات ترامب سلطت الضوء على كيفية تأثير سياسة ترامب الجمركية على التحالفات الدولية، وكيف دفعت قادة العالم إلى التفاوض مع الرئيس الأمريكي من خلال الاستثمار المحلي.

وبدوره، أشاد ترامب بتايشي بحرارة خلال فعاليات اليوم الثلاثاء، واصفًا إياها بأنها فائزة وستكون واحدة من أعظم رؤساء الوزراء.

شركة تويوتا اليابانية ستبني الكثير من المصانع في الولايات المتحدة

وقال ترامب: إن شركة تويوتا اليابانية ستبني الكثير من المصانع في الولايات المتحدة، وذلك في حديثه عن الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن القوة الامريكية تزأر من جديد والولايات المتحدة يتم احترامها بمستويات لم نشهدها من قبل

وتابع: أوقفت الغزو على حدودنا الجنوبية، والآن لدينا أكثر حدود أمانًا في تاريخنا.

وواصل حديثه عن غزو المهاجرين غير الشرعيين، وقال: إن معدلات الجريمة انخفضت في المدن التي نشر فيها الحرس الوطني، وتابع: لدينا مدن آمنة الآن.

أكبر اقتصاد في تاريخ العالم

وأضاف ترامب: هزمنا التضخم، ومتوسط المداخيل يزداد بوتيرة قياسية، وبنينا أقوى وأكبر اقتصاد في تاريخ العالم وتابع: لدينا اقتصاد حجمه 17 تريليون دولار، وسيصل إلى 20 أو 21 تريليون دولار.

