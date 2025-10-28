مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء استهداف مجهولين لحافلة ركاب في دمشق

استهدف مجهولون، الثلاثاء، حافلة نقل ركاب بالقرب من قرية بلي على طريق دمشق - السويداء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأظهرت المشاهد نقل أحد المصابين من الحافلة إلى أخرى لإسعافه، كما ظهرت على هيكل الحافلة آثار الرصاص.

وكتبت قناة «أخبار السويداء» على تطبيق «تليجرام»: «ارتقاء شخص وإصابة 4 جراء استهداف مجهولين حافلة نقل ركاب على طريق دمشق- السويداء».

وأضافت: «استشهاد الشابة آية سلام والشاب كمال عبد الباقي».

وجاء في بيان صادر عن محافظة السويداء عبر قناتها في «تليجرام»: «استهداف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق- السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات.

ونُدين هذا العمل الجبان الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة».

