الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء استهداف مجهولين لحافلة ركاب في دمشق

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

استهدف مجهولون، الثلاثاء، حافلة نقل ركاب بالقرب من قرية بلي على طريق دمشق - السويداء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأظهرت المشاهد نقل أحد المصابين من الحافلة إلى أخرى لإسعافه، كما ظهرت على هيكل الحافلة آثار الرصاص.

وكتبت قناة «أخبار السويداء» على تطبيق «تليجرام»: «ارتقاء شخص وإصابة 4 جراء استهداف مجهولين حافلة نقل ركاب على طريق دمشق- السويداء».

وأضافت: «استشهاد الشابة آية سلام والشاب كمال عبد الباقي».

وجاء في بيان صادر عن محافظة السويداء عبر قناتها في «تليجرام»: «استهداف حافلة نقل ركاب على طريق دمشق- السويداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسط استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات.

ونُدين هذا العمل الجبان الذي يستهدف أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الانباء السورية سانا وكالة الأنباء السورية السويداء

مواد متعلقة

بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)

أحمد الشرع يتفقد لجان انتخابات مجلس الشعب في دمشق

الشيباني: اتفاق حول خارطة طريق بشأن السويداء بدعم من الأردن وأمريكا

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

ألغاز وطلاسم وتساؤلات في جريمة فيصل.. هل أخفى المتهم بقتل الأم وأطفالها الثلاثة الحقيقة في اعترافاته.. وهل تشهد القضية مفاجآت جديدة؟

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

السيسي يوافق على ضم شهداء وزارة الخارجية إلى المستفيدين من صندوق التكريم

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads