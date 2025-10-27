الإثنين 27 أكتوبر 2025
بعد توقف 14 عامًا، استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق (صور)

مطار دمشق، فيتو
مطار دمشق، فيتو

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" استئناف العمل بالمنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام قرابة 14 عامًا، حيث استقبلت أول شحنة تجارية.

واعتبرت الوكالة ذلك "خطوة من شأنها إطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي في سوريا".


من جهتها، نشرت "هيئة المنافذ البرية والبحرية" السورية، عبر حسابها في "فيسبوك"، صورًا لوصول الشحنة وتعامل موظفي الإدارة معها.

وجاء في بيان للهيئة: "استأنفت المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي عملها اليوم بعد توقفٍ دام 14 عامًا، حيث استقبلت أول شحنةٍ تجارية إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري".

وأضاف البيان: "يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة وإعادة تفعيل المناطق الحرة كمحركات للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقع سورية كمركزٍ إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية".
 

