الشيباني: اتفاق حول خارطة طريق بشأن السويداء بدعم من الأردن وأمريكا

أسعد الشيباني وزير
أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري

قال أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري: أطلقنا مسارا لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في الجنوب السوري، كما  نعمل على محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات وإعادة الخدمات لمحافظة السويداء.

وتابع وزير الخارجية السوري: سنواصل إدخال المساعدات الإنسانية للسويداء وسنعمل على تعويض المتضررين في المدن والبلدات وسننشر في السويداء قوات محلية من وزارة الداخلية لحفظ الأمن.

وأكد وزير الخارجية السوري أن الدعم والموقف الأردني يُشكلان ركيزة مكملة لجهود الحكومة السورية في تحقيق مصلحة سوريا، مشيدًا بما وصفه بـ"المساندة الأخوية" التي يبديها الأردن تجاه خطوات إعادة الاستقرار في محافظة السويداء.

الحكومة السورية وضعت "خارطة طريق واضحة"

وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مشترك في دمشق، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك، الثلاثاء: إن الحكومة السورية وضعت "خارطة طريق واضحة" تكفل تحقيق العدالة والحقوق لجميع السوريين، وتتضمن محاسبة كل من تورط في قتل المدنيين في السويداء، وتعويض المتضررين من الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

وكشف وزير الخارجية السوري عن اتفاق حول خارطة طريق بشأن السويداء بدعم الأردن وأمريكا.

وأضاف أن السلطات بدأت بنشر قوات تابعة لوزارة الداخلية داخل السويداء لإرساء الأمن، بالتوازي مع إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يهدف إلى طي صفحة التوترات وفتح المجال أمام عودة النشاط المدني والاجتماعي.

وتابع الشيباني: "أطلقنا مسارا لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الاستقرار في الجنوب السوري".

وأوضح أن دمشق وجدت في "أشقائها في الأردن دعمًا صادقًا" لهذه الخطوات، معربًا عن أمله بأن تسود لغة العقل وأن يُغلّب السوريون صوت المصلحة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.

