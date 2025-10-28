الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالزمالك: جلسة خلال ساعات بين مسئولي النادي ومحمد السيد لتجديد تعاقده

محمد السيد
محمد السيد

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن جلسة ستُعقد خلال الساعات القليلة المقبلة بين مسئولي النادي واللاعب محمد السيد من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تسعى للإبقاء على اللاعب، حيث يحظى محمد السيد بثقة الجهاز الفني الذي طالب بسرعة إنهاء ملف التجديد لضمان استقرار الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة ستشهد مناقشة كافة التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد، على أن يتم توقيع العقود رسميًّا عقب التوصل لاتفاق نهائي.

ويأتي ذلك ضمن خطة الزمالك لتجديد عقود عدد من العناصر الأساسية في الفريق، للحفاظ على القوام الرئيسي استعدادًا للمنافسات المقبلة محليًّا وأفريقيًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك إدارة الزمالك داخل نادي الزمالك الزمالك نادي الزمالك ا نادي الزمالك

مواد متعلقة

تقارير: بيتسو موسيماني مرشح لتدريب الزمالك

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة لتكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

ألغاز وطلاسم وتساؤلات في جريمة فيصل.. هل أخفى المتهم بقتل الأم وأطفالها الثلاثة الحقيقة في اعترافاته.. وهل تشهد القضية مفاجآت جديدة؟

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور

غلق محلات بيع الاسكوتر الكهربائي بفرمان من محافظ القاهرة، اعرف السبب

السيسي يوافق على ضم شهداء وزارة الخارجية إلى المستفيدين من صندوق التكريم

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الأسود بن سريع التميمي مدح الرسول وفرَّ من الفتنة

في ذكرى مولده، أسرار عائلة سيدي إبراهيم الدسوقي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

المزيد
الجريدة الرسمية