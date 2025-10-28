مصدر بالزمالك: جلسة خلال ساعات بين مسئولي النادي ومحمد السيد لتجديد تعاقده

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن جلسة ستُعقد خلال الساعات القليلة المقبلة بين مسئولي النادي واللاعب محمد السيد من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تسعى للإبقاء على اللاعب، حيث يحظى محمد السيد بثقة الجهاز الفني الذي طالب بسرعة إنهاء ملف التجديد لضمان استقرار الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة ستشهد مناقشة كافة التفاصيل المالية ومدة العقد الجديد، على أن يتم توقيع العقود رسميًّا عقب التوصل لاتفاق نهائي.

ويأتي ذلك ضمن خطة الزمالك لتجديد عقود عدد من العناصر الأساسية في الفريق، للحفاظ على القوام الرئيسي استعدادًا للمنافسات المقبلة محليًّا وأفريقيًّا.

