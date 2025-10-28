دي دي مصر تكشف عن وجهات الركاب الدوليين: أكثر من 190 ألف رحلة لزوار من 113 دولة في النصف الأول من عام 2025

أعلنت شركة دي دي مصر عن بيانات جديدة توضح تزايد إقبال الزوار الأجانب على استخدام منصتها للنقل الذكي خلال النصف الأول من عام 2025 ففي الفترة من يناير إلى يونيو، أجرى ركاب من 113 دولة مختلفة أكثر من 193 ألف رحلة داخل مصر، ما يمثل زيادة بنسبة 18٪ في عدد الرحلات و22٪ في عدد المستخدمين الأجانب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتؤكد هذه النتائج توسّع حضور دي دي في السوق المصرية كشريك موثوق في التنقل لكل من السكان المحليين والسياح.

النمو في الرحلات الدولية

يأتي هذا النمو في عدد الرحلات الدولية بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز السياحة وجذب مزيد من الزوار العالميين، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة حركة السياحة والنقل في القاهرة.

ووفقًا لبيانات دي دي، تصدّر الزوار القادمون من كندا والولايات المتحدة قائمة المستخدمين، إذ شكلوا 41٪ من إجمالي الركاب الأجانب و37٪ من إجمالي الرحلات. وجاء بعدهم المسافرون من السعودية (25٪)، ليبيا (5.9٪)، الإمارات العربية المتحدة (3.8٪)، والسودان (3.8٪)، مما يعكس قوة الروابط بين مصر والدول العربية والأفريقية المجاورة.

أما من حيث سلوك الركاب، فقد بلغ متوسط طول الرحلة 14 كيلومترًا، ومتوسط مدتها نحو 22 دقيقة، ما يشير إلى أن رحلات الزوار الأجانب عادةً أطول وأكثر ارتباطًا بالتجارب مقارنة بالمستخدمين المحليين.



وكانت منطقتا وسط البلد ومدينة نصر الأكثر نشاطًا، حيث استحوذتا على أكثر من 40٪ من إجمالي الرحلات التي أجراها الزوار الأجانب، مما يبرز جاذبية القاهرة كمركز للأعمال والسياحة في آنٍ واحد.

كما أظهرت البيانات اختلافًا في أنماط التنقل خلال المواسم المختلفة فقد بلغ متوسط عدد الرحلات اليومية للركاب الأجانب 10 رحلات في النصف الأول من 2025، مع انخفاض النشاط خلال شهر رمضان بنسبة 27٪ وعيد الفطر بنسبة 6٪ بسبب قلة التنقل في فترات الأعياد الدينية.

في المقابل، ارتفع النشاط في عيد العمال بنسبة 12.5٪، بينما بقي مستقرًا نسبيًا خلال شم النسيم وعيد الأضحى، مما يعكس استمرار حركة السياح خلال معظم العطلات الرسمية.



وقال محمد حلمي، مدير الشئون الخارجية في دي دي مصر: "تواصل مصر جذب ملايين الزوار كل عام، ونحن فخورون بأن دي دي أصبحت خيارهم الأول للتنقل الآمن والمريح وبأسعار مناسبة.

تلبية احتياجات جميع المستخدمين

تعكس هذه الأرقام حيوية قطاعي السياحة والأعمال في مصر، وكذلك قدرة دي دي على تلبية احتياجات جميع المستخدمين — من الزوار الذين يستكشفون القاهرة لأول مرة إلى رجال الأعمال الذين يتنقلون بين المناطق الحيوية. نلتزم في دي دي بتقديم تجارب عالمية المستوى لكل من يستخدم منصتنا، سواء من المقيمين أو الزوار”.

وتواصل دي دي مصر الاستفادة من خبراتها العالمية وتقنياتها المتطورة لتحسين خدمات النقل والسلامة والاستدامة في المدن المصرية، مع الاستمرار في الاستثمار في جودة الخدمة، والابتكار، ودعم السائقين، لتظل شريكًا رئيسيًا في تطوير منظومة النقل الذكي في مصر.

