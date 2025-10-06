دور النقل الذكي الأخضر في تحقيق التميز المستدام، رسالة دكتوراة بجامعة حلوان

ناقش الباحث ناجي عوض محمد، رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) تحت إشراف جامعة حلوان.

دور النقل الذكي الأخضر في تحقيق التميز المستدام بجامعة حلوان

وجاءت الرسالة بعنوان: "دور النقل الذكي الأخضر في تحقيق التميز المستدام – دراسة تطبيقية”، “The Role of Green Smart Transportation in Achieving Sustainable Excellence (An applied study)” وذلك في إطار دعم الجامعة للبحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم الإدارة الحديثة.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات الإدارة والاقتصاد، وهم: الدكتور عمر عبد الحميد سالمان، أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة حلوان – مشرفًا ورئيسًا للجنة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل، أستاذ إدارة الإنتاج والعمليات، وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة حلوان – عضوًا ومناقشًا، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية – عضوًا ومناقشًا.

تناولت الرسالة أهمية النقل الذكي الأخضر كأحد المحاور الحيوية لتحقيق التميز المستدام، من خلال تطبيق الابتكارات التكنولوجية وتقنيات النقل الصديقة للبيئة التي تسهم في رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأشادت لجنة المناقشة بما قدّمه الباحث من جهد علمي رصين وتحليل ميداني دقيق، مؤكدين أن الدراسة تمثل إضافة علمية مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير نظم النقل المستدام داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد الباحث ناجي عوض فى رسالته أن موضوع النقل الذكي الأخضر يمثل أحد أهم المحاور الداعمة للتحول نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطبيق تقنيات النقل الصديقة للبيئة أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية وليست مجرد خيار.

وقال: “دراستي تهدف إلى تقديم رؤية عملية تساعد المؤسسات والدولة على تبني منظومة نقل حديثة تسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الأداء بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة”.

وقد حضر المناقشة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وعدد من الشخصيات الأكاديمية، في أجواء علمية ثرية اتسمت بالحوار البناء والمناقشة الهادفة.

