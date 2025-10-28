​الناشرين المصريين تنظم ورشة تعريفية بـ"مركز تبادل الحقوق" استعدادًا لإطلاقه بمعرض الكتاب

​نظمت لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين، برئاسة نيفين التهامي، ورشة عمل تعريفية خاصة بمركز تبادل الحقوق، الذي يطلق لأول مرة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

​شهدت الورشة حضورا كبيرا من الناشرين المصريين، حيث تباينت طرق المشاركة بين الحضور في مقر الاتحاد، وعبر اجتماع "زووم"، إضافة إلى البث المباشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الناشرين المصريين.

​وقد قدم ضيفا الورشة، شريف بكر وفاطيما عباس، وهما مؤسسا برنامج "Cairo Calling"، عرضا توضيحيا شاملا حول آلية التسجيل والمشاركة في مركز تبادل الحقوق.

​ويعد مركز تبادل الحقوق إحدى المبادرات الجديدة ضمن فعاليات المعرض، ويهدف إلى توفير منصة مهنية متكاملة تجمع الناشرين والوكلاء الأدبيين وأصحاب الحقوق من مختلف الدول، بما يعزز حركة تبادل حقوق النشر والترجمة، ويدعم وصول الناشر المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

