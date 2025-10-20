المسلماني: تطوير الإعلام يحتاج إلى حوار بين المجتمع الأكاديمي والمهني

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: كان عام 1991 عام سقوط الاتحاد السوفيتي وإسدال الستار على الحرب الباردة وعصر القطبية الثنائية، وقد كان أيضًا بداية الانطلاق الكبير لعصر الإنترنت ليصبح متاحًا حول العالم، ومع نهاية السوفيت وبداية الإنترنت تغير العالم وتغير وجه الحياة.



65 عامًا على بدء البث التليفزيوني

وأضاف المسلماني خلال المؤتمر الدولي لإدارة المؤسسات الإعلامية واقتصاديات الإعلام، والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة: إننا في ماسبيرو وبعد مضي 65 عامًا على بدء البث التلفزيوني، و90 عامًا على صدور مجلة الإذاعة والتليفزيون، و91 عامًا على انطلاق برنامج البث الإذاعي.. لدينا سباق كبير مع أنفسنا ومع الآخرين.

ونحن نستلهم الأفكار والرؤي من المجتمعين الأكاديمي والمهني معًا. وهناك حاجة ماسة للحوار بين ماسبيرو والجامعات بشأن مناهج كليات الإعلام وبشأن تطوير الإعلام، فالحاجة إلى صحفي وإعلامي اقتصادي أو سياسي أو علمي أو ثقافي أو غيره من المجالات.. إنما يتطلب أن يكونوا قد درسوا هذه العلوم والمعارف. ويجب الحوار بشأن تدريس مبادئ العلوم الطبيعية والاجتماعية بشكل واسع النطاق ضمن مناهج الإعلام، وذلك لدعم المركز التنافسي للخريجين، وتعزيز سوق العمل الإعلامي بكفاءات رفيعة المستوى.

شارك في مؤتمر الجامعة الأمريكية نخبة من أساتذة الإعلام من دول عديدة، وشارك من مصر: الدكتور حسين أمين والدكتورة رشا علام والدكتور حسن عماد مكاوي وقيادات بالهيئة الوطنية للإعلام.

