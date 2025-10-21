“الناشرين العرب” يعقد جمعيته العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد في يناير المقبل

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن موعد عقد اجتماع جمعيته العمومية العادية، والذي تقرر إجراؤه يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بجمهورية مصر العربية.

ووجه الاتحاد الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور، مشددا على ضرورة التزام العضو بتسديد كافة التزاماته المالية المستحقة للاتحاد قبل تاريخ 26 نوفمبر 2025 كشرط أساسي لحضور الاجتماع.

كما أتاح الاتحاد للأعضاء العاملين في الجمعية العمومية حق ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة، شريطة أن يكون قد مر على عضويتهم سنتان ميلاديتان كاملتان من تاريخ الانتساب. ويتوجب على المرشح التوقيع بنفسه على استمارة الترشيح التي تعدها الأمانة العامة، وإرفاق بطاقة العضوية أو إفادة تثبت عضويته في الاتحاد، وتقديم هذه المستندات قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام عمل.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اتحاد الناشرين العرب، الذي أشار الاتحاد إلى أنه سيتم إرفاقه، البنود الرئيسية التالية مناقشة واعتماد تقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب عن أعمال الدورة العاشرة الممتدة من 2022 إلى 2025، وإقرار الميزانية المالية، وإبراء ذمة مجلس إدارة الاتحاد عن ذات الدورة، وانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الناشرين العرب للدورة الحادية عشرة 2026 – 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.