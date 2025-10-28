طارق قنديل: هناك خلافات في وجهات النظر تحدث بمجلس الأهلي

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، لا ينفرد بالقرارات في النادي كما يعتقد البعض.



وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "الجمعية العمومية للنادي الأهلي، دورها مهم ومهامة كبيرة، وليس في تفكيرًا اطلاقًا حضور 5 آلاف عضو فقط لاكتمال النصاب القانوني للانتخابات".



وتابع:" الجمعية العمومية الخاصة الأخيرة، كان الوقت ضيق ورغم ذلك حضر 9 آلاف عضو، وحضورهم لام وضروري ولا يوجد نجاح بالتزكية حتى الآن".



وشدد:" كابتن الخطيب سيتواجد في الأهلي بشكل طبيعي، وسيعاونه ياسين منصور، وهو يحتاج فقط راحة في البداية بسبب ظروفه الصحية".



وأكمل:" الخطيب لا ينفرد بالقرارات، وفي الأهلي يوجد انضباط وغرفة مجلس الإدارة مقدسة، ويوجد خلافات تحدث بشكل طبيعي ولكن بكل احترام، وفي بعض الأوقات الخطيب يؤجل رأيه في بعض الأمور حتى يستمع لجميع الآراء".



وزاد:" الخطيب يحرص على الاستماع لآراء الأعضاء تحت السن، والعضوية هي المورد الرئيسي للنادي الأهلي، والكرة هي من تساعد على وجود العضويات والانتشار".

