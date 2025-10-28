بمشاركة مصرية، انطلاق منتدى الخريجين في موسكو

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية في العاصمة موسكو، بمشاركة 42 دولة، وبتنظيم من الجمعية العالمية للخريجين، وبدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، ووزارة الخارجية الروسية، والجامعة الروسية للتكنولوجيا.

ويهدف المنتدى إلى دفع جهود التعاون في جميع المجالات مع الخريجين ومد جسور التواصل بينهم وبين جامعاتهم الروسية.

كما يشارك في المنتدى رؤساء جمعيات الخريجين وخبراء العمل الثقافي والدبلوماسي والتعليمي ورجال الأعمال وسفراء التعليم والعلوم الروسية من المواطنين الأجانب من عدة دول، ومن بينها مصر.



ويشمل حفل الافتتاح كلمة وزير العلوم والتعليم العالي فاليري فالكوف، وكلمة نائب وزير خارجية روسيا، وسانجادجي طاربايف عضو مجلس النواب الدوما لشؤون السياحة، ويفجيني بريماكوف رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي التي تشرف على المراكز الثقافية الروسية في العالم، وفلاديمير فيليبوف وزير التعليم العالي السابق ونائب رئيس أكاديمية التعليم الروسية، وكلمة د. طوني معلوف رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

ويضم برنامج المنتدى زيارات لبعض الجامعات الروسية بهدف تفعيل العلاقات مع الجامعات الأجنبية، وتوقيع بروتوكولات تعاون بهدف الشراكة بين الجامعات الروسية والجامعات الأجنبية.

وفي إطار البرنامج الثقافي للمنتدى تنظم للوفود زيارات لبعض المتاحف الروسية بالعاصمة موسكو.

من جانبه، أشار شريف جاد عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إلى أن مؤتمر أكتوبر 2025 يمثل المرحلة الأولى في إطار الإعداد للمؤتمر الأكبر الذي سوف يعقد خلال عام 2026، بحضور 1500 خريج من الجامعات الروسية والسوفيتية المزمع انعقاده في موسكو في العام القادم.

