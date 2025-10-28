الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بمشاركة مصرية، انطلاق منتدى الخريجين في موسكو

المنتدى الدولي لخريجي
المنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية، فيتو

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية في العاصمة موسكو، بمشاركة 42 دولة، وبتنظيم من الجمعية العالمية للخريجين، وبدعم من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، ووزارة الخارجية الروسية، والجامعة الروسية للتكنولوجيا.

ويهدف المنتدى إلى دفع جهود التعاون في جميع المجالات مع الخريجين ومد جسور التواصل بينهم وبين جامعاتهم الروسية.

كما يشارك في المنتدى رؤساء جمعيات الخريجين وخبراء العمل الثقافي والدبلوماسي والتعليمي ورجال الأعمال وسفراء التعليم والعلوم الروسية من المواطنين الأجانب من عدة دول، ومن بينها مصر.


ويشمل حفل الافتتاح كلمة وزير العلوم والتعليم العالي فاليري فالكوف، وكلمة نائب وزير خارجية روسيا، وسانجادجي طاربايف عضو مجلس النواب الدوما لشؤون السياحة، ويفجيني بريماكوف رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الدولي التي تشرف على المراكز الثقافية الروسية في العالم، وفلاديمير فيليبوف وزير التعليم العالي السابق ونائب رئيس أكاديمية التعليم الروسية، وكلمة د. طوني معلوف رئيس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

ويضم برنامج المنتدى زيارات لبعض الجامعات الروسية بهدف تفعيل العلاقات مع الجامعات الأجنبية، وتوقيع بروتوكولات تعاون بهدف الشراكة بين الجامعات الروسية والجامعات الأجنبية.
وفي إطار البرنامج الثقافي للمنتدى تنظم للوفود زيارات لبعض المتاحف الروسية بالعاصمة موسكو.

من جانبه، أشار شريف جاد عضو اللجنة التحضيرية للمنتدى الدولي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إلى أن مؤتمر أكتوبر 2025 يمثل المرحلة الأولى في إطار الإعداد للمؤتمر الأكبر الذي سوف يعقد خلال عام  2026، بحضور 1500 خريج من الجامعات الروسية والسوفيتية المزمع انعقاده في موسكو في العام القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعات الروسية الخارجية الروسية العاصمة موسكو المراكز الثقافية الروسية

مواد متعلقة

ترامب: على روسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا فورا

إغلاق 4 مطارات في موسكو بعد هجمات أوكرانية ليلية

ماكرون: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا نقطة تحول

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads