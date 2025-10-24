السبت 25 أكتوبر 2025
ماكرون: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا نقطة تحول

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا بأنها نقطة تحول.

وقال ماكرون: "لا شك في أن العقوبات الأمريكية نقطة تحول. ومن المتوقع أن تؤثر فعاليتها على تمويل الحرب الروسية".

وأضاف ماكرون أن "تحالف الراغبين" قد حقق نجاحا باهرا في حل مشكلة أسطول الظل الروسي.

 

عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء الماضي إدراج عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.

كما أعلن ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في بودابست، مؤكدا رغبته في عقد اللقاء في المستقبل.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن التداعيات الاقتصادية للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا ستتضح خلال الأشهر الستة القادمة.

العقوبات الأمريكية الجديدة لن تنعكس بشكل جوهري على الوضع الاقتصادي

وكان الرئيس الروسي قد صرح يوم الخميس بأن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تنعكس بشكل جوهري على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشيرا إلى أن هذه القيود تمثل عملا غير ودي تجاه موسكو، وتلحق الضرر بالعلاقات الروسية–الأمريكية التي بدأت للتو في التعافي.

