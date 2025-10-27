إغلاق 4 مطارات في موسكو بعد هجمات أوكرانية ليلية

أفادت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت خلال الليل من صد هجمات أوكرانية متكررة استهدفت العاصمة موسكو، الأمر الذي أسفر عن إغلاق 4 مطارات.

وأوضح سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، عبر منصة تيلجرام أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال فترة خمس ساعات، بدأت من الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو.

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر تم إغلاقهما لضمان سلامة حركة الطيران اعتبارا من الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش، ومن ثم إغلاق المطارين الآخرين.

ولم تذكر أي تفاصيل حول الأضرار المحتملة جراء الهجمات، وعادة لا تكشف السلطات الروسية عن حجم الأضرار الناتجة عن الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، إلا في الحالات المتعلقة بأهداف مدنية.

وكانت أعلنت سلطات مطارات موسكو، تأجيل وإلغاء أكثر من 200 رحلة جوية جراء هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة.

71 رحلة تأخرت وأُلغيت 96 رحلة في مطار شيريميتيفو

وقالت سلطات المطارات، في تصريحات لوكالة (تاس) الروسية للأنباء، إن 71 رحلة تأخرت وأُلغيت 96 رحلة في مطار شيريميتيفو خلال الساعات الماضية والقادمة، بينما تأخرت أربع رحلات وألغيت رحلتان في مطار دوموديدوفو.

كما تأخرت 40 رحلة وتم تحويل خمس رحلات إلى مطارات إقليمية في مطار فنوكوفو، فيما تأخرت رحلة واحدة وألغيت ثلاث رحلات في مطار جوكوفسكي. وأظهرت لوحات الرحلات الإلكترونية للمطارات نفس الأرقام.

15 طائرة تم تدميرها مساء أمس

وفي وقت سابق، تم إسقاط 36 طائرة مسيرة معادية في أجواء منطقة موسكو، وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبانين، أن 15 طائرة تم تدميرها مساء أمس، إضافة إلى 21 طائرة منذ بداية اليوم، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات، وأن فرق الطوارئ تعمل في مواقع تحطم الطائرات.

