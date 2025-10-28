مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول: الخطة العربية للوقاية من المخدرات إحدى المبادرات المصرية المهمة

قال الوزير مفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية: إن مؤتمر "تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: من منظور اجتماعي"، يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تعزيز العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، واسترشادًا بالتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث يعقد المؤتمر داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد أن الخطة العربية تعد إحدى المبادرات المصرية المهمة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر في القاهرة يمثل امتدادًا لسعي جامعة الدول العربية لتحقيق التنمية المنشودة في المجتمعات العربية.

وأضاف أن المنظور الاجتماعي للخطة يركز على تقليل الطلب على المخدرات وتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع من جديد، بما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي العربي.

واختتم النابلسي كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر في هذا الصرح المصري العظيم أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يعكس حجم التطور والتحديث الذي تشهده الدولة المصرية في دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك، متمنيًا للمؤتمر التوفيق وتحقيق النتائج المرجوة.

