الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان يعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الادمان، فيتو

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حيث يعقد المؤتمر داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

 يعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

 

أخطار المخدرات على المجتمع

 

كما يشهد المؤتمر حضور كل من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي  وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية  وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، المستشارة سوزان عبد الرحمن  مساعد وزير العدل واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية،وممثلي حكومات 14 دولة عربية  " والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي،ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة،بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.   

 

أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

 

وتولى إعداد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسات الدولية جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي صندوق مكافحه وعلاج الادمان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

مواد متعلقة

صندوق مكافحة الإدمان: 500 ألف حالة وفاة في العالم بسبب المخدرات.. واحد من كل 12 مريضا يتاح لهم الحصول على خدمات العلاج.. والمواد الاصطناعية سم قاتل

صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 14 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

بورسعيد الأعلى، متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والخيار وارتفاع الفلفل وهذا موقف الطماطم

كل ما تريد معرفته عن تطورات العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

قبل عرض آخر حلقتين، ابن النادي يتصدر "شاهد"

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

خدمات

المزيد

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي: عرف بفكره الوسطي ومعالجة القضايا بفقه متوازن

الذكرى الـ97 لميلاد الإمام الأكبر، كيف أسس الشيخ طنطاوي مدرسة الاعتدال؟

ملتقى الأزهر: الإمام أبو حنيفة كان منهجه التيسير والرفق بالناس في فقه المعاملات

المزيد
الجريدة الرسمية