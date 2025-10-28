صندوق مكافحة الإدمان يعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي من منظور اجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حيث يعقد المؤتمر داخل أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

يعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

أخطار المخدرات على المجتمع

كما يشهد المؤتمر حضور كل من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل واللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية،وممثلي حكومات 14 دولة عربية " والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربي،ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة،بالإضافة الى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية.

أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

وتولى إعداد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

