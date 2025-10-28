أسعار الذهب بين الصعود والانخفاض خلال شهر أكتوبر.. تقلبات حادة في أسواق المعدن النفيس.. حالة من الترقب لاجتماع الفيدرالى الأمريكى غدا

تباينت أسعار الذهب بصورة كبيرة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في منتصف الشهر الجاري، قبل أن تعاود التراجع تدريجيًا لتصل إلى مستوياتها المحلية والعالمية السابقة، مع اقتراب سعر الأونصة من حاجز 4000 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضًا حادًا تجاوز 550 جنيهًا دفعة واحدة، تزامنا مع ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب غدا، والذي من المنتظر أن يحسم قراره بشأن أسعار الفائدة، وهو القرار الذي ينعكس مباشرة على حركة المعدن النفيس عالميًا.

ورغم هذا التراجع، ما زالت التوقعات تشير إلى احتمالات استمرار موجات الصعود في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوجه المؤسسات الدولية نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، واحتمال خفض الفائدة الأمريكية.

وأدى التذبذب الواضح في أسعار الذهب وعدم استقرارها إلى إلغاء إقامة معرض الذهب والمجوهرات لهذا العام، والذي كان من المقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك نتيجة غياب الرؤية الواضحة حول اتجاهات الأسعار في المدى القريب.

أما فيما يتعلق بأسعار الذهب خلال شهر أكتوبر الجاري فقد جاءت التحركات كالتالى:

سجلت أسعار الذهب فى بداية الشهر نحو 5080 جنيه لعيار 21 الأكثر انتشارا، و5805 جنيه لعيار 24، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4354 جنيه.

وأخذت أسعار الذهب فى الارتفاع خلال منتصف الشهر ووصلت إلى أعلى مستوياتها، حيث قفز سعر الجارى 21 إلى مستويات 5800 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6600 جنيه ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستويات 5000 جنيه.

بينما تراجعت أسعار الذهب مع اقتراب نهاية الشهر وقبل ساعات من اجتماع البنك الفيدرالى الامريكى بصورة كبيرة، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 مستوى 5250 جنيه، بينما تراجع سعر الجرام 24 إلى مستوى 6000 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 4500 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

رفع "بنك أوف أميركا" توقعاته لأسعار المعادن الثمينة، محدّثًا توقعه لسعر الذهب في عام 2026 إلى 5000 دولار للأونصة، مع متوسط سنوي يبلغ نحو 4400 دولار.

وسجل الذهب قفزة تاريخية بتجاوزه مستوى 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه في الثامن من أكتوبر، قبل أن يواصل صعوده ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 4079.62 دولارًا، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، بعد تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما عزز من جاذبية المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مقتربة من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، إذ قلص التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين أميركا والصين الطلب على المعدن كملاذ آمن، فيما يترقب المستثمرون إعلانات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3979.62 دولارًا للأونصة، بعدما تراجع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% لتسجل 3989.90 دولارًا للأونصة.

التجارة والمعادن الاستراتيجية

وناقش كبار المسئولين الاقتصاديين الصينيين والأميركيين إطار اتفاق تجاري لعرضه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال ترامب: يعتقد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع الصين، وأعلن عن سلسلة من الصفقات بشأن التجارة والمعادن الاستراتيجية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال المحطة الأولى من جولة آسيوية تستغرق خمسة أيام.

اجتماع الفيدرالى الامريكى القادم

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في ختام اجتماعه يوم الأربعاء، فيما يترقب المستثمرون أي إشارات من رئيس المجلس جيروم باول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

