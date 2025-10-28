بالأسماء والموعد، محطات جديدة تدخل الخدمة في مشروع الأتوبيس الترددي
تستعد الشركة المشغلة لمشروع الأتوبيس الترددي لمد تشغيل المشروع ليدخل محطات جديدة قبل بداية العام الجديد لخدمة ركاب الاتوبيس الترددى خلال الفترة القادمة
وتقرر تشغيل الأتوبيس الترددي حتى مدخل زويل حدائق أكتوبر نهاية ديسمبر ضمن المرحلة الثانية.
ويصبح إجمال المحطات كالتالي" المشير طنطاوي- الجولف- طريق السخنة- النساجون الشرقيون- كارفور المعادي- المقطم- الأتوستراد- شارع الجزائر- الإمامَيْن- الزهراء- البحر الأعظم- العمرانية- الطالبية- المريوطية- المنصورية- تقاطع الفيوم- المتحف المصري الكبير «إسكندرية الصحراوي»- زويل- الهرم- الملك فيصل- ترسا".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا