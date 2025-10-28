الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
بالأسماء والموعد، محطات جديدة تدخل الخدمة في مشروع الأتوبيس الترددي

الأتوبيس الترددي،
الأتوبيس الترددي، فيتو

تستعد الشركة المشغلة لمشروع الأتوبيس الترددي  لمد تشغيل المشروع ليدخل محطات جديدة  قبل بداية العام الجديد لخدمة ركاب الاتوبيس الترددى خلال الفترة القادمة 

وتقرر تشغيل الأتوبيس الترددي حتى مدخل زويل حدائق أكتوبر نهاية ديسمبر ضمن المرحلة الثانية.

ويصبح إجمال المحطات كالتالي" المشير طنطاوي- الجولف- طريق السخنة- النساجون الشرقيون- كارفور المعادي- المقطم- الأتوستراد- شارع الجزائر- الإمامَيْن- الزهراء- البحر الأعظم- العمرانية- الطالبية- المريوطية- المنصورية- تقاطع الفيوم- المتحف المصري الكبير «إسكندرية الصحراوي»- زويل- الهرم- الملك فيصل- ترسا".

الجريدة الرسمية