سيدني سويني تكشف حقيقة إنتاج جزء ثان من فيلم ANYONE BUT YOU

كشفت النجمة الشابة سيدني سويني، حقيقة إنتاج جزء ثاني من الفيلم الرومانسي الشهير ANYONE BUT YOU.

وقالت سيدني سويني، خلال حوار مع مجلة فاريتي: "أعتقد أنه عندما نتوصل أنا وغلين إلى الفكرة والسيناريو المناسبين، سنتعاون معًا".

وطرح رسميا فيلم ANYONE BUT YOU، للمشاهدة عبر منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، وذلك بعد رفعه من صالات السينما.

212 مليون دولار، إيرادات الفيلم الرومانسي ANYONE BUT YOU

وحقق الفيلم الرومانسي ANYONE BUT YOU، إيرادات وصلت لـ212 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 25 مليون دولار فقط، وهو ما يعد نجاحا كبيرا، خاصة أنه لا يوجد أفلام رومانسية استطاعت، تحقيق تلك الإيرادات، منذ فيلم BRIDGET JONES’S BABY، الذي طرح في عام 2016.

تفاصيل فيلم Anyone But You

وتدور أحداث فيلم Anyone But You، حول علاقة بيا وبين، التي تمر بالفتور، والملل بعد موعد غرامي ناجح بينهما، فيقررا الانفصال، ولكن حينما يلتقي الثنائي مجددًا في حفل زفاف بأستراليا؛ يقررا التظاهر أمام الحضور بأن علاقتهما لم تنتهي.

سيدني سويني وسكوتر براون يأكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.