الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيدني سويني تكشف حقيقة إنتاج جزء ثان من فيلم ANYONE BUT YOU

فيلم ANYONE BUT
فيلم ANYONE BUT YOU، فيتو

كشفت النجمة الشابة سيدني سويني، حقيقة إنتاج جزء ثاني من الفيلم الرومانسي الشهير  ANYONE BUT YOU.

وقالت سيدني سويني، خلال حوار مع مجلة فاريتي: "أعتقد أنه عندما نتوصل أنا وغلين إلى الفكرة والسيناريو المناسبين، سنتعاون معًا".

 وطرح رسميا فيلم ANYONE BUT YOU، للمشاهدة عبر منصة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، وذلك بعد رفعه من صالات السينما.

212 مليون دولار، إيرادات الفيلم الرومانسي ANYONE BUT YOU

وحقق الفيلم الرومانسي ANYONE BUT YOU، إيرادات وصلت لـ212 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 25 مليون دولار فقط، وهو ما يعد نجاحا كبيرا، خاصة أنه لا يوجد أفلام رومانسية استطاعت، تحقيق تلك الإيرادات، منذ فيلم BRIDGET JONES’S BABY، الذي طرح في عام 2016.

تفاصيل فيلم  Anyone But You

وتدور أحداث فيلم  Anyone But You، حول علاقة بيا وبين، التي تمر بالفتور، والملل بعد موعد غرامي ناجح بينهما، فيقررا الانفصال، ولكن حينما يلتقي الثنائي مجددًا في حفل زفاف بأستراليا؛ يقررا التظاهر أمام الحضور بأن علاقتهما لم تنتهي.

سيدني سويني وسكوتر براون يأكدان علاقتهما العاطفية

في سياق متصل، نشر موقع PageSix أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.

فيلم Anyone But You جزء ثاني فيلم ANYONE BUT YOU مشاهدة فيلم ANYONE BUT YOU

الجريدة الرسمية