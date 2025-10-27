الإثنين 27 أكتوبر 2025
سيدني سويني تتحدث عن وفاة أنجوس كلاود: كانت تجربة مؤثرة للغاية

سيدني سويني وأنجوس
سيدني سويني وأنجوس كلاود، فيتو

لأول مرة تحدثت النجمة الشابة سيدني سويني، عن وفاة الممثل أنجوس كلاود، زميلها في مسلسل Euphoria، والذي توفي عام ٢٠٢٣، بجرعة زائدة من المخدرات.

وقالت سيدني في حوار مع مجلة فاريتي: "كانت تجربة مؤثرة للغاية، كان علي أن أعود إلى موقع التصوير دون أن يكون بجانبي.. كان شخصًا مميزًا للغاية، وقد فارق الحياة في سن مبكرة جدًا، كنت في أيداهو عندما علمت بوفاة كلاود.. أنا سعيدة بعودتي إلى المنزل لأنني كنت محاطة بعائلتي.. أعتقد أن مكالمتي الأولى كانت مع مود، ثم مع جاكوب، وكنا جميعًا نبكي على الهاتف معًا.. كان أمر صعب للغاية، لكنني ممتنة لوجود زملائي في فريق التمثيل الذين ساهموا في استيعاب كل ذلك معًا".

 

سيدني سويني وسكوتر براون يأكدان علاقتهما العاطفية

نشر موقع PageSix، أول صور ترصد الممثلة سيدني سويني، مع المنتج سكوتر براون، بعد تأكيد علاقتهما العاطفية.

وتم تصوير سيدني سويني، وسكوتر براون، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض أثناء سيرهما مع معا في يونيفرسال ستوديوز هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.
Sydney Sweeney wearing a camouflage cap and light gray sweatshirt with braids, holding lanyards. Scooter Braun in a gray hoodie, cap, and shorts, also holding lanyards. Sydney Sweeney\'s parents, a woman in a black top and jeans and a man in a gray shirt, walking together at Universal Studios Hollywood. Lanyards display badges with text.

سيدني سويني تتحدث عن كراهية الجمهور لها

تحدثت الممثلة الشابة سيدني سويني، عن  كراهية الجمهور لها، بسبب الأدوار التي تؤديها على الشاشة.

وقالت سيدني في حوار لمجلة إمباير: “إن بعض الجماهير تجد صعوبة، في فصل الممثلين عن شخصياتهم التي يؤدونها في الأعمال الفنية”.

وأضافت سيدني: "اتفهم كراهية عدد من الجماهير لي، بسبب الشخصيات التي أجسدها، وخاصةً شخصية مثل كاسي، حيث تُكره وتُحب،، إذا كانوا يكرهونني بسبب قرارات تتخذها شخصيتي، فأنا أؤدي الشخصية بشكل صحيح".

سيدني سويني من أعلى الممثلات أجرًا في هوليوود

وكشفت صحيفة 'The Hollywood Reporter'، أن الممثلة الشابة  سيدني سويني، تعد الآن واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في جيلها.

وأوضحت الصحيفة أن سيدني، حصلت على 7 ملايين دولار، كآجر لفيلمها، الذي يحمل عنوان THE HOUSEMAID.

الجريدة الرسمية