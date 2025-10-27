الإثنين 27 أكتوبر 2025
"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تدرس توسيع سيطرتها في غزة عقابًا لحماس

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين كبار، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس توسيع نطاق سيطرته الميدانية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وذلك كإجراء عقابي ضد حركة حماس على خلفية عدم إفراجها عن بقية جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

 

مزاعم إسرائيلية لإفشال اتفاق غزة

وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي في ظل مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن جمود مسار التفاوض حول تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، رغم الضغوط الأمريكية والمصرية والقطرية لاستئناف المحادثات. 

وتتهم إسرائيل حماس بـ"المماطلة" في الكشف عن مصير المفقودين أو تسليم جثث القتلى، وهو ما تعتبره تل أبيب "خرقًا لتفاهمات المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة".

السيناريوهات المطروحة

بحسب التقرير، تشمل السيناريوهات التي يناقشها الجيش العودة إلى مناطق انسحب منها سابقًا شمال وغرب غزة، تعزيز الوجود العسكري في محيط دير البلح وخان يونس، فرض قيود إضافية على دخول المساعدات الإنسانية للضغط على حماس.

في المقابل، حذرت قوى إقليمية ودولية من أن أي تصعيد عسكري جديد يؤدي إلى تعقيد المفاوضات الجارية حول اتفاق الهدنة، ويزيد من حدة التوتر الإقليمي، خاصة مع استمرار الجهود لفرض مسار سياسي يقود إلى تهدئة شاملة وإعادة إعمار القطاع.

