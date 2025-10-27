إصابة خطيرة لنجم نابولي تبعده عن الملاعب 4 أشهر

أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن أسوأ التوقعات بشأن حالة نجم خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، بعدما أظهرت الفحوص الطبية إصابته بتمزق حاد في عضلة الفخذ، ما سيُبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

دي بروين يتعرض لإصابة خطيرة أمام إنتر ميلان

وتعرض الدولي البلجيكي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد إنتر ميلان، التي انتهت بفوز نابولي بنتيجة (3-1) مساء السبت الماضي، حيث شعر بآلام قوية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن فور تسجيله ركلة الجزاء بنجاح.

ورغم أن الانتصار منح نابولي صدارة جدول الدوري الإيطالي بالشراكة مع روما، إلا أنه جاء على حساب خسارة أحد أبرز نجوم الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي اليوم، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة دي بروين بـ«تمزق من الدرجة العالية في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليمنى»، دون تحديد مدة الغياب بشكل رسمي.

مدة غياب دي بروين عن نابولي

ورغم عدم الإعلان عن فترة التعافي المتوقعة، إلا أن الإصابة تشبه إلى حد كبير تلك التي تعرض لها المهاجم روميلو لوكاكو في مباراة ودية خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب قرابة 4 أشهر، ما يرجح غيابًا مماثلًا لزميله في المنتخب البلجيكي.

وتُعد هذه الإصابة الجديدة امتدادًا لمعاناة دي بروين مع المشاكل العضلية، إذ سبق وأن غاب لقرابة 3 أشهر عن صفوف مانشستر سيتي بسبب إصابة مشابهة.

