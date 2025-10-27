الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إصابة خطيرة لنجم نابولي تبعده عن الملاعب 4 أشهر

دي بروين، فيتو
دي بروين، فيتو

أعلن نادي نابولي الإيطالي، عن أسوأ التوقعات بشأن حالة نجم خط الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، بعدما أظهرت الفحوص الطبية إصابته بتمزق حاد في عضلة الفخذ، ما سيُبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

 

دي بروين يتعرض لإصابة خطيرة أمام إنتر ميلان 

وتعرض الدولي البلجيكي للإصابة خلال مباراة فريقه ضد إنتر ميلان، التي انتهت بفوز نابولي بنتيجة (3-1) مساء السبت الماضي، حيث شعر بآلام قوية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن فور تسجيله ركلة الجزاء بنجاح.

ورغم أن الانتصار منح نابولي صدارة جدول الدوري الإيطالي بالشراكة مع روما، إلا أنه جاء على حساب خسارة أحد أبرز نجوم الفريق.

وأوضح النادي في بيان رسمي اليوم، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة دي بروين بـ«تمزق من الدرجة العالية في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليمنى»، دون تحديد مدة الغياب بشكل رسمي.

مدة غياب دي بروين عن نابولي 

ورغم عدم الإعلان عن فترة التعافي المتوقعة، إلا أن الإصابة تشبه إلى حد كبير تلك التي تعرض لها المهاجم روميلو لوكاكو في مباراة ودية خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب قرابة 4 أشهر، ما يرجح غيابًا مماثلًا لزميله في المنتخب البلجيكي.

وتُعد هذه الإصابة الجديدة امتدادًا لمعاناة دي بروين مع المشاكل العضلية، إذ سبق وأن غاب لقرابة 3 أشهر عن صفوف مانشستر سيتي بسبب إصابة مشابهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيفن دي بروين دي بروين نابولي الإيطالي نابولي نادي نابولي

مواد متعلقة

نابولي وروما يتقاسمان قمة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثامنة

نابولي يفوز على انتر ميلان بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)

اعتقالات بين جماهير نابولي قبل مواجهة آيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا

نيمار يعرض نفسه على نابولي وإنتر ميلان مجانا من جديد

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية