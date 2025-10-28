الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
239.7 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسة الإثنين

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 89.9 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.4 % والعرب على 4.7 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة  239.7 مليون جنيه خلال هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 38.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7.286,6 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5.532,3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا بختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، حيث ارتفعت معظم المؤشرات بدعم من عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية، فيما مالت تعاملات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى التراجع النسبي.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه، مدعومًا بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.

 

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى 46915 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعًا بنسبة 0.16% ليغلق عند 17243 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليصل إلى 4342 نقطة.

وفي المقابل، هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% مسجلًا 12238 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند 16046 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3930 نقطة.

الجريدة الرسمية