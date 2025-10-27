حمزة والزغبي يقودان تشكيل منتخب مصر تحت 17 سنة أمام قطر وديا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس عن التشكيل الأساسي، الذي يبدأ به مواجهة نظيره القطري، في إطار تحضيرات الطرفين لبداية مشوارهما في نهائيات كأس العالم للناشئين، التي تنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل، وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر.



تشكيل منتخب مصر أمام قطر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

عمرو عادل - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي - عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبدالكريم.

الجدير بالذكر لن منتخب مصر يخوض الدور الأول للبطولة في المجموعة الخامسة، ويبدأ مشواره أمام منتخب تاهيتي في الرابع من نوفمبر، ثم يواجه فنزويلا وإنجلترا في الجولتين الثانية والثالثة في السابع والعاشر من الشهر ذاته، بينما يلعب 'العنابي' في المجموعة الأولى مع الثلاثي إيطاليا وبوليفيا وجنوب أفريقيا.

أحمد الكاس، فيتو

يسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، لتقديم عرض قوي أمام نظيره القطري، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، من أجل إكتساب لاعبيه مزيد من الثقة وتعزيز معنوياتهم قبل مواجهة هايتي يوم 4 نوفمبر المقبل.

موعد مباراة ناشئي مصر وقطر

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره القطري في تمام السابعة إلا الربع مساء بتوقيت مصر وقطر، ويستضيفها على استاد حمد بن خليفة (ملعب الأهلي القطري)، الذي يتسع لـ18 ألف متفرج، ولم يتم التأكد من نقل المباراة تليفزيونيا من عدمه.

