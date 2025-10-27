أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، دعم الجامعة الكامل لجميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة: "بناء الشخصية المصرية"؛ جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بطنطا بالتعاون مع كليتي: الشريعة والقانون بدمنهور وتفهنا الأشراف الذي يقام تحت عنوان: «التقنيات المعاصرة ودورها في بناء المجتمع في ضوء المبادرة الرئاسية بناء الشخصية المصرية رؤية شرعية وقانونية» برئاسة الدكتور حمدي سعد، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور طاهر معتمد السيسي، وكيل الكلية مقرر عام المؤتمر.

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح مؤتمر "التقنيات الحديثة ودورها في بناء المجتمع" بكلية الشريعة والقانون بطنطا

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر بعنوانه المتميز يعكس دعم الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للمبادرات الرئاسية، ويؤكد على أن الأزهر الشريف لم يغب يومًا ما عن ميادين الوطنية؛ بل كان سباقًا في جميع الميادين وفي مقدمتها العلم والمعرفة.

وأشاد رئيس الجامعة بتنوع موضوعات المؤتمر الدولي السادس، مشيرًا إلى أن محاور المؤتمر تعكس حرص جامعة الأزهر واهتمامها بقضايا العصر وسعيها الدؤوب لإيجاد حلول عملية لهذه القضايا؛ ومنها: المعايير الأخلاقية لاستخدام التقنيات المعاصرة، والقواعد الفقهية الضابطة لاستخدام التقنيات المعاصرة، والقواعد القانونية المنظمة لاستخدام التقنيات المعاصرة، وبيان المقاصد الشرعية التي يجب مراعاتها في استخدام التقنيات المعاصرة، وما هي الآثار السلبية لاستخدام التقنيات المعاصرة؟

رئيس جامعة الأزهر: الدين الإسلامي الحنيف يحض على العلم

وأشار رئيس الجامعة إلي أن الدين الإسلامي الحنيف يحض على العلم، وكانت أول أية نزلت على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- هي: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ وأيضًا الحديث الشريف يقول: "اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى".

وفي هذا تأكيد على أهمية القوة في جميع المجالات وأن نكون منتجين للمعرفة لا مستهلكين لها، ننتج دواءنا وغذاءنا وكساءنا وسلاحنا.

وبين أن جامعة الأزهر تضع أطر القوة هذه نصب أعينها؛ حيث شهدت الجامعة هذا العام افتتاح كليات جديدة تساير تطورات العصر؛ منها: كليات الذكاء الاصطناعي، والطب البيطري، إضافة إلى افتتاح برامج تعليمية جديدة متميزة تخدم المجتمع محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا وتلبي حاجة العصر، بجانب ذلك شهدت المناهج الدراسية تطويرًا كبيرًا حيث تدرس مادة الفقه بطعم الكلية التي تدرس فيها؛ ففي كليات الطب يدرس الطلاب موضوعات متميزة في الفقه؛ منها: نقل الأعضاء، وموت جذع المخ والخلايا الجذعية، والاجهاض، وكليات التجارة تدرس فقة المعاملات والبورصة والمضاربة، وكليات التربية الرياضية تدرس حكم تناول المنشطات، والزي الرياضي وغير ذلك من الموضوعات التي تلبي احتياجات كل كلية.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية الشريعة والقانون بطنطا تلك الكلية المتميزة التي كانت في طليعة الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في عام سبتمبر 2018م كما كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في سبتمبر 2024م.

