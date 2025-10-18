نائب رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يفتتحان معرضًا للملابس لدعم الطلاب غير القادرين

نظمت كلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة معرضًا للملابس؛ خدمة للطلاب بالجهود الذاتية، برعاية كريمة من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع جمعية الزهراء الاجتماعية لخدمة المجتمع.

نائب رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يفتتحان معرضًا للملابس

وأشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بجهود كلية الطب للبنين بالقاهرة بقيادة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، موجهًا الشكر لجمعية الزهراء الاجتماعية ولجميع مؤسسات المجتمع المدني؛ لجهودها المخلصة في سبيل تنظيم هذه المعارض؛ خدمة للطلاب وتأكيدًا على تعزيز روابط التعاون والتكافل بين جميع مؤسسات الدولة وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن هذه المعارض التي تحرص جامعة الأزهر على تنظيمها في مختلف الكليات تهدف في المقام الأول إلى التخفيف عن الطلاب بتوفير بعض متطلباتهم.



الدور المجتمعي للكلية لدعم الطلاب غير القادرين



وقال الدكتور حسين أبو الغيط: إن تنظيم المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للكلية لدعم الطلاب غير القادرين، مشيرًا إلى أن المعرض يُجسِّد أنموذجًا متميّزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الشباب.

وأوضح أبو الغيط أن كلية الطب لا تُقْصِر رسالتها على التعليم والبحث العلمي، بل تمتد لتشمل مساندة أبنائها في مختلف الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وحث أبو الغيط أبناءه الطلاب على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مؤكدًا على أن مكتبه مفتوح للطلاب دائمًا، وأشار إلى أن الكلية تحرص على تعزيز مبادئ المشاركة والمسؤولية المجتمعية، مشيدًا بالتنظيم الدقيق للمعرض، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطلاب وأسرهم، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، كما تدعم قيم التكافل والرحمة التي تحرص جامعة الأزهر على غرسها في نفوس طلابها.

وفي ختام المعرض أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة بالتنوّع الواسع في معرض الملابس، مؤكدين أن توقيت المعرض مثالي، كما أشادوا بحسن التنظيم والأجواء الودية التي ساعدتْهم على اختيار احتياجاتهم بسهولة.

وعبر الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته وهو يري البسمة على وجوه أبنائه الطلاب، لافتًا إلى أهمية التزام طالب الطب، وطبيب المستقبل بالمظهر المناسب الذي يعكس منهج الوسطية والاعتدال الذي تربى عليه في جامعة الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور وجيه منصور، رئيس قسم الهيستولوجي، والدكتورة إيناس عبد العزيز الصباغ، وأعضاء الجمعية، والأستاذ إيهاب سيد، مدير رعاية الطلاب بالكلية.

