بالأسماء، علماء جامعة الأزهر يتصدرون عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي

أصدر الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قرار بتشكيل اللجان الوطنية التابعة للأكاديمية.



وتضمن القرار في تشكيلته ثمانية علماء من صفوة العلماء المتخصصين في كليات: العلوم والصيدلة والزراعة بـ جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لعضوية اللجان الوطنية.

علماء جامعة الأزهر يتصدرون عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا



وتمثل اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تجمعًا لصفوة العلماء في كل تخصص علمي، حيث يناط باللجان الوطنية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التواصل مع الاتحادات الدولية المناظرة في المجالات العلمية المتخصصة الدقيقة، وتمثيل جمهورية مصر العربية في أنشطة الاتحاد الدولي والعمل على جذب أجندة أنشطة الاتحاد الدولي إلى جمهورية مصر العربية.

كما تختص اللجان الوطنية بنشر كل ما هو حديث عن التخصص العلمي في المجتمع العلمي المصري وإعداد الدراسات التخصصية الفنية وكذلك تقديم المشورة الفنية في مجال التخصص.

وقد تضمن التشكيل 8 من كبار القامات العلمية بكليات جامعة الأزهر؛ وهم:

1-الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد كلية العلوم للبنين بأسيوط، عضوًا باللجنة الوطنية لعلوم البحار والمصايد.

2- الدكتور كمال رسلان، وكيل كلية العلوم للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للرياضيات.

3 -الدكتور خالد سعد علي مخيمر، وكيل كلية العلوم للبنين بالقاهرة سابقًا، عضوًا باللجنة الوطنية للرياضيات.

4 الدكتورة غالية أسعد جابر المواوي، عضو هيئة التدريس بكليه العلوم للبنات بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية.

5-الدكتور أحمد حافظ محمد إبراهيم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للفلك والفضاء.

6 -الدكتور عمرو حسني حسن هاشم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية.

7 -الدكتورة ضحى السيد حامد، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة للبنات بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

8 - الدكتور فوزي إسماعيل إسماعيل عيسى، عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة الوطنية للعلوم البيئية وصون الطبيعة

