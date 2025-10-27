رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية عقب اكتشاف "تمساح الوادي"

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه اليوم، فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية (MUVP) برئاسة الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات الفقارية بكلية العلوم ومؤسس المركز، وذلك عقب الإعلان عن الاكتشاف العلمي العالمي الجديد الذي توصل إليه الفريق مؤخرًا، والمتمثل في اكتشاف نوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر قبل نحو 80 مليون عام، أُطلق عليه اسم "واديسوكس كسّابي" (Wadisuchus kassabi)، في صحراء الوادي الجديد.

ورحب الدكتور شريف خاطر بالفريق البحثي، معربًا عن فخره الكبير بهذا الإنجاز الذي يُسجَّل بحروفٍ من نور في سجل جامعة المنصورة العلمي، مؤكدًا أن ما تحقق يعزز مكانة الجامعة الدولية في مجال البحث العلمي والريادة، ويُبرز دور الباحثين المصريين في إثراء المعرفة الإنسانية.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة بما تمتلكه من مراكز بحثية متخصصة وكفاءات علمية متميزة، تواصل ترسيخ مكانتها كجامعة بحثية رائدة عالميًا، مضيفًا أن هذا النجاح يجسد ثمرة دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة البحث العلمي وربطها بخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود فريق مركز الحفريات الفقارية بقيادة الدكتور هشام سلام، موضحًا أن المركز أصبح نموذجًا مصريًا مُلهمًا في مجال الحفريات الفقارية، بما يحققه من اكتشافات متتابعة تضع اسم مصر في صدارة المشهد العلمي الدولي.

خريطة الاكتشافات العالمية

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام سلام عن بالغ امتنانه لرئيس الجامعة على هذا الاستقبال والتكريم، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج جهد جماعي لفريق علمي مصري شاب استطاع أن يضع اسم جامعة المنصورة مجددًا على خريطة الاكتشافات العالمية.

وأوضح أن تمساح "واديسوكس كسّابي" يُعد من أقدم أفراد عائلة الديروصوريدات (Dyrosauridae)، وهي تماسيح بحرية نجت من انقراض الديناصورات وازدهرت بعده، مشيرًا إلى أن تفاصيل الاكتشاف نُشرت في مجلة The Zoological Journal of the Linnean Society، إحدى أعرق المجلات الدولية المتخصصة في علم التطور.

وأكد أن أهمية هذا الاكتشاف لا تكمن فقط في إضافته فصلًا جديدًا لتاريخ التماسيح القديمة، بل في تسليطه الضوء على الكنوز العلمية التي تزخر بها الصحراء الغربية المصرية، والتي ما زالت تخفي بين رمالها أسرارًا تسهم في فهم تاريخ الكائنات على كوكب الأرض.

مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية يُعد الأول من نوعه

جدير بالذكر أن مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم نخبة من العلماء والباحثين الشباب الذين أسهموا في تحقيق سلسلة من الاكتشافات المتميزة التي حظيت باهتمام عالمي واسع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.