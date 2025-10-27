المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 88 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الاثنين، عن إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 33.9 مليون ريال عماني (ما يعادل 88.2 مليون دولار أمريكي).

وبحسب بيان البنك، تبلغ مدة استحقاق هذه الأذون 91 يوما، حيث بلغ متوسط سعر الإصدار 99.05 ريال لكل 100 ريال، كما سجل متوسط سعر الخصم 3.78%، فيما بلغ متوسط العائد 3.82%.

وأوضح البيان أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك لهذه الأذون يبلغ 4.75%، بينما يصل سعر الخصم على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.25%.

أهمية أذون الخزانة

تعد أذون الخزانة أداة مالية حكومية قصيرة الأجل تُصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية آمنة للبنوك، حيث يعمل البنك المركزي كمدير للإصدار. وتساهم هذه الأداة في توفير سيولة سريعة للبنوك، وإيجاد مؤشر لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتمويل النفقات الحكومية بمرونة.

ارتفاع السيولة المحلية في سلطنة عمان

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حديثة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي السيولة المحلية في عُمان بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 25.8 مليار ريال عماني (حوالي 67.1 مليار دولار).

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع كلا من النقد بمعناه الضيق بنسبة 6.9%، وشبه النقد بنسبة 5.8%، والذي يشمل الودائع بأنواعها المختلفة بالعملتين المحلية والأجنبية، كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنحو 9.4% خلال الفترة نفسها.

