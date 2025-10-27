الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 88 مليون دولار

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الاثنين، عن إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 33.9 مليون ريال عماني (ما يعادل 88.2 مليون دولار أمريكي).

وبحسب بيان البنك، تبلغ مدة استحقاق هذه الأذون 91 يوما، حيث بلغ متوسط سعر الإصدار 99.05 ريال لكل 100 ريال، كما سجل متوسط سعر الخصم 3.78%، فيما بلغ متوسط العائد 3.82%.

وأوضح البيان أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك لهذه الأذون يبلغ 4.75%، بينما يصل سعر الخصم على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.25%.

أهمية أذون الخزانة

تعد أذون الخزانة أداة مالية حكومية قصيرة الأجل تُصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية آمنة للبنوك، حيث يعمل البنك المركزي كمدير للإصدار. وتساهم هذه الأداة في توفير سيولة سريعة للبنوك، وإيجاد مؤشر لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، وتمويل النفقات الحكومية بمرونة.

ارتفاع السيولة المحلية في سلطنة عمان 

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حديثة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي السيولة المحلية في عُمان بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 25.8 مليار ريال عماني (حوالي 67.1 مليار دولار).

المركزي العماني: ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بـ25 مليون دولار

ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع كلا من النقد بمعناه الضيق بنسبة 6.9%، وشبه النقد بنسبة 5.8%، والذي يشمل الودائع بأنواعها المختلفة بالعملتين المحلية والأجنبية، كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنحو 9.4% خلال الفترة نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزي العماني اذون خزانة البنك المركزي العماني أسعار الفائدة تسهيلات أذون الخزانة إجمالي السيولة المحلية سلطنة عمان

مواد متعلقة

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بـ25 مليون دولار

المركزي العماني: ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

الأكثر قراءة

رسالة غامضة من توفيق عكاشة للمصريين تثير الجدل وتفتح باب التكهنات

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هاني أبو ريدة يرفض مكافأة وزير الرياضة لمنتخب مصر بعد التأهل لمونديال 2026

مهرجان الموسيقى العربية "مولد وصاحبه غايب"، احتفاء باهت بكوكب الشرق وتخبط إداري وغياب للرؤية

لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا بـ11 مليون يورو

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الربيع بن إياس وزيد بن المزين صحابيان شاركا في بدر وأحد

الأوقاف تحيي ذكرى العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

المزيد
الجريدة الرسمية