الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون

 التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والأكاديمية الوطنية للتدريب، ومناقشة فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

 

كما تطرق اللقاء إلى البرنامج التدريبي "المهارات القيادية المتقدمة للعاملين بالمستويات القيادية بوزارة التضامن الاجتماعي" في نسخته الثانية، تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكفاءات وصقل مهارات القيادات في مؤسسات الدولة.

ويشمل البرنامج عدة محاور منها: مهارات القيادة الفعّالة وإدارة فرق العمل، التفكير الاستراتيجي وصنع القرار القائم على البيانات، إدارة التغيير والتحول المؤسسي، مهارات الاتصال والتواصل الفعّال في بيئة العمل الحكومي، التخطيط للمستقبل وبناء ثقافة الابتكار، وذلك من خلال مزيج من المحاضرات النظرية والأنشطة التفاعلية التي تدعم التفكير الاستراتيجي والإبداعي.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على استمرار التنسيق والتعاون فيما بينهما، بما يسهم في دعم جهود التنمية وبناء الإنسان المصري.

