قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

مع قرب افتتاح المتحف الكبير وازدياد حركة السائحين ودخولهم وزيارتهم بعض الأماكن الأثرية فى مصر، ومنها المساجد مثل الحاكم بأمر الله والرفاعى والسلطان حسن والغورى وأحمد بن طولولون وغيرها من المساجد التى تمتاز بالطراز المعمارى الفريد؛ مما يغري السائحين بزيارتها، تظهر الأسئلة على السطح عن الحكم فى دخولها بالنسبة لغير المسلمين.

يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، فيقول: قال الله تعالى فى سورة التوبة "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا البيت الحرام بعد عامهم هذا"، وقال فى سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا".

لامانع من دخول الكتابى المسجد

تفيد الآية الأولى أن المشرك لا يدخل المسجد الحرام فى مكة لعدم طهارته، وهذا رأى مالك وغيره وعليه الإمام الشافعى، أما الكتابى وهو اليهودى والنصرانى فلا مانع من دخوله، والمراد بالمسجد الحرام الحرم كله.

مسجد السلطان حسن، فيتو

وقال أبو حنيفة بجواز دخول غير المسلم مطلقا المسجد الحرام والحرم وحمل نجاسته على أنها نجاسة معنوية وحمل قربان المسجد على المكث فيه كما حمل دخول الحرم على الاستيطان، حيث لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان.ا

مسجد الرفاعى، فيتو

أما مساجد الحل غير الحرم فمنع أهل المدينة دخولها لغير المسلم أيضا لأنه نجس بنص القرآن، ولأن الآية الثانية تفيد أن الجنب لا يمكث فى المسجد وإنما يكون له العبور فقط، والكافر جنب لا يجوز له المكث فى أى مسجد.

وفى الحديث: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، ويؤيد هذا ما روى أن أباموسى الأشعري دخل على عمر رضى الله عنه، ومعه كتاب كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذى كتب ليقرأه، فقال: إنه لايدخل المسجد لأنه نصراني، فدل هذا على أنه كان حكما معروفا لديهم، وهو رواية عن أحمد، وفى رواية عنه ايضا انه لا يجوز له الدخول إلا يإذن المسلمين.

أهل الطائف صلوا بالمسجد

ويؤيد ذلك أن عليا رضى الله عنه، رأى مجوسيا وهو على المنبر قد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة، فإن أذن له المسلمون جاز دخوله، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل أهل الطائف فى المسجد قبل أن يسلموا، وقال سعيد ابن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مجلس المدينة وهو على شركه.

كما استقبل النبى صلى الله عليه وسلم نصارى نجران فى مسجد المدينة، ولما حان وقت صلاتهم صلوا فى المسجد إلى المشرق، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم: "دعوهم فى صلاتهم".

الشافعى يرى دخول للضرورة

وقد ترجم البخاري فى صحيحه دخول المشرك المسجد، وأورد حادثة ربط ثمامة بن أثال بسارية من سوارى المسجد النبوى، وكان ثمامة كافرا من بنى حنيفة، وعلى هذا الرأى أكثر الأئمة، وقصره الشافعي على الضرورة أو الحاجة، وليس بصفة مستمرة، ولعل هذا هو الرأى المناسب للفتوى.

لامانع من دخول الزوار

ويختتم الشيخ عطية صقر بقوله: أرى أنه لا مانع من دخول الزوار الأجانب غير المسلمين لمساجد المسلمين إذا كانوا فى برنامج سياحى أو لعمل هام ما دام بإذن المسلمين، ففي ثورة 1919 دخل القمص سرجيوس الجامع الأزهر، وخطب فيه خطبة سياسية على مشهد من علماء المسلمين دون إنكار منهم.



