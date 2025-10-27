رسميا، إقالة إيجور تودور من تدريب يوفنتوس الإيطالي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إقالة الكرواتي إيجور تودور من مهامه كمدير فني للفريق الأول، إلى جانب طاقمه المساعد المكون من إيفان يافوريتش وتوماسلاف روجيتش وريكاردو رانياشي.

ماسيمو برامبيلا مدربا مؤقتا ليوفنتوس

وأوضح يوفنتوس في بيان رسمي، أنه أسند المهمة مؤقتا إلى ماسيمو برامبيلا، الذي سيتولى تدريب الفريق في مباراة أودينيزي، بعد غد الأربعاء.

نتائج مخيبة تضرب يوفنتوس وأرقام سلبية

وجاءت الإقالة بعد 3 هزائم متتالية أمام كومو، ريال مدريد، ولاتسيو، إضافة إلى 8 مباريات دون أي انتصار في جميع المسابقات، وهي السلسلة الأسوأ لليوفي منذ عام 2009.

وفشل الفريق أيضا في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات، مما جعل الضغوط الجماهيرية والإعلامية تصل إلى ذروتها على المدرب الكرواتي.

آخر فوز ليوفنتوس تحت قيادة تودور يعود إلى 13 سبتمبر الماضي أمام إنتر ميلان، ومنذ ذلك التاريخ، بدأ منحنى الأداء في التراجع، سواء من حيث النتائج أو المستوى الجماعي داخل أرض الملعب.

ومع الخسارة الأخيرة أمام لاتسيو بنتيجة (0-1) في الأولمبيكو مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بدا أن صبر الإدارة قد نفد نهائيا.

