السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

غادرت بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا إلى قطر اليوم السبت، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

منتخب مصر يستعد لمونديال الناشئين

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

 

 

وليد درويش رئيسا لبعثة منتخب مصر بالمونديال

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رئاسة بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، في بطولة كأس العالم بقطر، إلى عضو المجلس وليد درويش، على تغادر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه قطر وديا استعدادا للمونديال 

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

