الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالقليوبية يزور الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع مصابات كفر شكر، فيتو

تفقد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية  مدرسة كفر شكر الثانوية الفنية، للاطمئنان على  حالة الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق كفر شكر – المفتى، والتي كانت تقل عددًا من طالبات المدرسة.  

فتش عن الخلافات العائلية، حبة غلة تنهي حياة شاب فى القليوبية

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

وكيل تعليم القليوبية يزور الطالبات المصابات في حادث كفر شكر 

وتحدث  وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  مع الطالبات في لقاء ودي  حول الحادث واي معوقات تقف امامهن ومحاولة حلها بالتواصل مع الاجهزة المعنية.   

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن السيارة اصطدمت بشجرة على طريق كفر شكر - المفتى أمام قرية كفر مروان، مما أدى إلى انقلابها عدة مرات داخل أرض زراعية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السائق فرّ هاربًا وسط الزراعات عقب الحادث لعدم وجود تراخيص للسيارة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبطه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية مستشفي كفر شكر محافظة القليوبية وكيل تعليم القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

وكيل تعليم القليوبية يطمئن على الطالبات المصابات في حادث كفر شكر

انطلاق القافلة الدعوية لواعظات أوقاف القليوبية

الطالب عمر حلمي يحقق إنجازا رياضيا يضاف إلى سجل تعليم القليوبية

الأسماء النهائية لمرشحي القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

بعد تراجع أسعارها، مواصفات سيارات بايك X7 موديل 2025

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

بفرمان من اتحاد الكرة، دونجا خارج السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

هل الأذكار والدعوات عند الصباح واجبة؟ وهل تشترط الطهارة للذكر؟

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

المزيد
الجريدة الرسمية