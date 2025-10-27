الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جوتيريش: العنف والتدخل الأجنبي يقوضان فرص السلام في ‎السودان

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الإثنين: إن العنف والتدخل الأجنبي يقوضان فرص السلام في ‎السودان.

 

السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم

أعلنت منظمة اليونيسف يوم الجمعة الماضي، أن السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم وفي دارفور وكردفان تتصاعد معدلات سوء التغذية.

حصار مدينة الفاشر

كما أوضحت منظمة اليونيسف أن مدينة الفاشر في السودان ترزح تحت الحصار منذ أكثر من 16 شهرا وأن هناك 130 ألف طفل محاصرون.

مدينة الفاشر دارفور السودان اليونيسف الأمم المتحدة

