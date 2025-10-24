الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونسيف: السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم

اليونسيف،فيتو
اليونسيف،فيتو

أعلنت منظمة اليونيسف، أن  السودان يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم وفي دارفور وكردفان تتصاعد معدلات سوء التغذية.

كما أوضحت منظمة اليونيسف أن مدينة الفاشر في السودان ترزح تحت الحصار منذ أكثر من 16 شهرا وأن هناك 130 ألف طفل محاصرون.

وقبل وقت سابق أعلن مصدر عسكري عن اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في المحور الجنوبي بالفاشر غربي السودان.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، بأن مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت  مطار الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح المصدر أن "مسيرات المليشيا الإرهابية استهدفت مطار الخرطوم مرة أخرى  وتصدت مضاداتنا للمسيرات".

الثلاثاء الماضي أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وقال شهود لوكالة "فرانس برس": إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار.

وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني الخرطوم السودان دارفور وكردفان قوات الدعم السريع

مواد متعلقة

مصر والاتحاد الأوروبي يطالبان بوقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمي للصراع في السودان

هجوم بالمسيرات على الخرطوم واشتباكات عنيفة في الفاشر

أقامتها اليونسيف، مياه الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية للتوعية بترشيد الاستهلاك

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على ديكيداها والتأهل لمجموعات الكونفدرالية

غياب الشناوي، توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

شاهد الهتافات التي تسببت في توقيع عقوبات على الأهلي وجماهيره

جماهير الزمالك تهاجم جون إدوارد وتطالب برحيله (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads