واشنطن تطالب ميليشيا الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر "فورا"

طالبت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، ميليشيا الدعم السريع بحماية المدنيين في مدينة الفاشر فورا.

 

التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع

وأعلن الجيش السوداني، مساء أمس السبت، التصدي لهجوم كبير من قبل ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر.

 

مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع بالفاشر

وشهدت مدينة الفاشر، صباح اليوم السبت، مواجهة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، وسط تهديدات تفرضها القوات الخارجة عن القانون على مواطني المدينة. 

وأعلن الجيش السوداني الجمعة، أن قواته تمكنت من التصدي للهجوم رقم 266، الذي نفذ من خمسة محاور على مدينة الفاشر، وكبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.

