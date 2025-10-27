حصاد 9 جولات بالدوري الإنجليزي، آرسنال يتصدر قائمة الأكثر فوزا والأقل خسارة

الدوري الإنجليزي، تصدر فريق أرسنال الدوري الإنجليزي، كأكثر الأندية تحقيقا للفوز في موسم البريميرليج بعد انتهاء الجولة التاسعة، بعدما حقق 7 انتصارات متفوقا على بورنموث وتوتنهام وسندرلاند ومانشستر سيتي وليفربول أصحاب الـ 5 انتصارات.

كما يعد آرسنال هو أقل الفرق تعرضا للخسارة مع بورنموث بواقع هزيمة في مباراة واحدة فقط بعد انتهاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد 4 فرق في المرتبة الثانية بالأقل هزيمة بالبريميرليج بواقع خسارتين، وهم توتنهام وسندرلاند وأستون فيلا وكريستال بالاس.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

1- آرسنال 22 نقطة

2- بورنموث 18 نقطة

3- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

4- سندرلاند 17 نقطة

5- مانشستر سيتي 16 نقطة

6- مانشستر يونايتد 16 نقطة

7- ليفربول 15 نقطة

8- أستون فيلا 15 نقطة

9- تشيلسي 14 نقطة

10- كريستال بالاس 13 نقطة

11- برينتفورد 13 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

13- برايتون 12 نقطة

14- إيفرتون 11 نقطة

15- ليدز يونايتد 11 نقطة

16- بيرنلي 10 نقاط

17- فولهام 8 نقاط

18- نوتنجهام فوريست 5 نقاط

19- وست هام 4 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

