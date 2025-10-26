إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة فى قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، والقيادات التنفيذية بالمركز حملة مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي أملاك الدولة بناحية أبو الجود بقروي خزام.

حيث قاد فراج الوحش رئيس المركز، يرافقه كل من قاسم عبد الراضي ومحمود عبد الصبور نائبي رئيس المركز، تلك الحملة.

وأسفرت عن إزالة ١٣ حالة تعدٍ، منها (٦) حالات استرداد تقنين بمساحة١٣٧٣م و(٦) حالات تعدٍ على أملاك دولة بمساحة ٢٣٠٠م و حالة تعدٍ فقط على أرض زراعية بمساحة ٣٥٠م.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ووجه رئاسة مركز ومدينة قوص، تحذيرًا لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًة على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

