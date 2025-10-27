رئيس غزل المحلة: الأهلي تواصل معنا لضم ثلاثي الفريق الأول

أكد المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، أن إدارة النادي الأهلي، حاولت في الصيف الماضي التعاقد مع 3 لاعبين من صفوف الفريق الأول.

الأهلي يفاوض ثلاثي غزل المحلة

وقال وليد خليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc": "توليت رئاسة شركة الكرة وغزل المحلة كان في دوري المحترفين، وصعدنا بالفريق إلى الدوري الممتاز".

وتابع: "جمهور المحلة يعشق نادي غزل المحلة، ومن الآن نساهم في الصرف على النادي، ولكن في حالة تنفيذ المشروع سيستفيد النادي منه".

وأضاف: "المحلة لا يحصل سوى على 40 مليون جنيه سنويا، من عقود البث والرعاية، وهذا لا يغطي الصرف على النادي".

وشدد: "في أول موسم صرفنا 200 مليون جنيه، وأنا من تحمل هذا الرقم ومصر على الاستمرار حتى تنفيذ مشروع (الحلم).

وأردف: "الأهلي تواصل معنا عن طريق محمد رمضان للتعاقد مع بن شرقي ومحمود صلاح وعمرو الجزار، وبعد ذلك رحل محمد رمضان، وتواصل معنا الخطيب، ولكن البنك الأهلي عرض مبلغ مالي كبير وحصل على الجزاء وبن شرقي".

غزل المحلة يحتاج صفقتين في الميركاتو الشتوي

وأتم: "غزل المحلة يحتاج للتعاقد مع مهاجم ولاعب آخر، وسيتم ذلك في يناير القادم، ويحيى زكريا تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية".

