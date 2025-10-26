الإثنين 27 أكتوبر 2025
مدين: تسريب أغاني محمد فؤاد أضاع الحقوق وأضر بالصورة الحقيقية للعمل

قال الملحن مدين إن تسريب أغنيتين جديدتين بصوت الفنان محمد فؤاد من ألحانه يمثل ضربة قاسية للحقوق الفنية والمادية لصنّاع الموسيقى، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله عبر الإنترنت جاء بجودة ضعيفة لا تعبّر عن المستوى الحقيقي للأعمال.

ألبوم ضخم الإنتاج تضرر من التسريب

وأوضح مدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الأغنيتين كانتا جزءًا من ألبوم ضخم الإنتاج يضم مجموعة من أبرز صنّاع الموسيقى في مصر، لافتًا إلى أن التسريب أفقد الأغاني بريقها المنتظر قبل الطرح الرسمي.

وقال: "الناس وحشاها صوت محمد فؤاد، وكلنا بنعشقه، لكن اللي حصل بيضيع مجهود كبير وبيفقد الأغاني زهوتها".

ضياع حقوق فنية ومادية للصنّاع

وأكد الملحن أن التسريب تسبب في ضياع حقوق الملحنين والمؤلفين والموزعين، موضحًا أن مثل هذه التصرفات تضر بالمنظومة الإبداعية بأكملها، وتفتح الباب أمام استغلال غير مشروع للأعمال الفنية.

وأضاف أن التسريبات عادةً ما تهدف لتحقيق مكاسب مادية غير قانونية، لكنه لا يعتقد أن الهدف من التسريب كان تشويه صوت الفنان محمد فؤاد، قائلًا:"ردود الفعل كانت إيجابية جدًا، وده دليل إن الجمهور ما زال بيحب صوت فؤاد وبيستناه".

رسالة قوية للمسؤولين عن التسريب

ووجّه مدين رسالة حادة إلى من قاموا بتسريب الأغاني، مؤكدًا أنهم تسببوا في ضرر بالغ لجميع الأطراف، لأن الجمهور استمع إلى الأغنيات بجودة لا تليق باسم محمد فؤاد ولا بمستوى فريق العمل.

وقال بلهجة حاسمة:"من سرب الأغاني تصرف بشكل عشوائي، وأضر بالعمل الفني كله".

