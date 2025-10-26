أخبار الفن اليوم: القضاء اللبناني يسقط تهمتين عن فضل شاكر.. حاتم صلاح يقضي شهر العسل في رحاب بيت الله الحرام.. أول تعليق لمحمد سلام بعد مشاركته باحتفالية وطن السلام

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

شهدت قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تطورًا جديدًا، بعد أن أوصت الهيئة الاتهامية في لبنان بإسقاط تهمتين رئيسيتين كانتا تشكلان جوهر الملف القضائي ضده، هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية.

فاجأ الفنان الشاب حاتم صلاح جمهوره باعلان عقد قرانه وإقامة حفل زفافه في اليوم نفسه، حيث احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني مساء يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، وقد أقيم الحفل بقصر محمد علي بالقاهرة.

أكدت المطربة رنا سماحة أنها شعرت بالظلم في فترة من حياتها وبفقدان الإحساس بالأمان، موضحة أن ذلك يعود إلى تحمّلها المسؤولية منذ صغرها، وبدئها مسيرتها من الصفر، مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت وراء تكوين شخصيتها، وجعلت لديها نظرة مختلفة تجاه الحياة.

أدلى الفنان محمد سلام بأول تعليق له عقب مشاركته في احتفالية "مصر وطن السلام"، التي أُقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون ذلك الظهور الأول لسلام منذ عامين.



وقال سلام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك| "لحظة متتنسيش.. لحظة مليانة مشاعر مفيش كلام يقدر يوصفها.. وفي وسط يوم جميل كله فخر وكرامة.. اتشرفت اني كنت واحد من ضمن الفنانين المشاركين في احتفالية (مصر وطن السلام) بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية."





قال السيناريست أيمن سلامة: إنه سوف ينطلق تصوير مسلسل “عاليا” للفنانة غادة عبد الرازق، خلال أيام قليلة، وستشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.



وأضاف سلامة في تصريح خاص لفيتو: إن ظهور غادة عبد الرازق بالمسلسل سوف يكون مختلفًا للغاية، وبمثابة مفاجأة للجمهور الذي يتابع أعمالها الدرامية منذ سنوات.

تشهد أحداث فيلم “هيروشيما” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا دخوله في عداوة كبيرة مع أصدقائه بسبب قيامه بتهكير أجهزتهم ومعرفة كافة أسرارهم.



ويدخل الفنان أحمد السقا بفيلمه الجديد “هيروشيما” عالم اختراق الأجهزة الإلكترونية، فيعمل فني إلكترونيات يقوم باختراق عددًا من الأجهزة الإلكترونية ويعرف العديد من الأسرار عن بعض الشخصيات الهامة، مما يجعله يدخل في مشاكل عديدة معهم.





يعود برنامج "The Voice" في موسم سادس حاملًا معه مفاجآت جديدة وتغييرات كثيرة على مستوى الفقرات والمواجهات بين المشتركين، بهدف اكتشاف المواهب العربية، انطلاقًا من مرحلة الصوت وبس، مرورا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولًا إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح باللقب.

يخوض الثلاثي؛ أحمد عيد وخالد الصاوي وماجد المصري السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل “أولاد الراعي”، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

