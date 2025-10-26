رنا سماحة: مش بفكر في الزواج بالوقت الحالي ومش عاوزه أكرر نفس الخطأ

أكدت المطربة رنا سماحة أنها شعرت بالظلم في فترة من حياتها وبفقدان الإحساس بالأمان، موضحة أن ذلك يعود إلى تحمّلها المسؤولية منذ صغرها، وبدئها مسيرتها من الصفر، مشيرة إلى أن هذه الأسباب كانت وراء تكوين شخصيتها، وجعلت لديها نظرة مختلفة تجاه الحياة.

وأوضحت رنا سماحة، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية صدى البلد 2، أن شخصيتها تكونت من خلال التجارب العملية التي مرت بها في حياتها وخبراتها التي اكتسبتها، مؤكدة أنها تخاف من المستقبل وتشعر برعب كبير من الفشل، وهي الأوقات التي ينتابها فيها شعور بعدم الأمان، إلا أن وجود عائلتها إلى جانبها يمثل مصدر الأمان الحقيقي لها.

وأشارت رنا سماحة إلى أنها ضد أسلوب التربية الحديثة، معتبرة نفسها أمًا مصرية أصيلة على نهج ما تربّت عليه سابقًا، قائلة: "التربية الحديثه مش بتأكل عيش.. الجيل الجديد اللي طالع دلوقتي مختلف زمان مكناش بنقدر نبص لأهلنا أو نرد عليهم، لكن الجيل ده متحرر كتير وبشوف في أولاد بيردوا على أهلهم بشكل فج".

واختتمت رنا سماحة حديثها مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج في الوقت الحالي ولا تتعجل في اتخاذ هذه الخطوة، إذ تتأنى في اختيار شريك حياتها حتى لا تخطئ للمرة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.