حاتم صلاح يقضي شهر العسل في رحاب بيت الله الحرام بعد زفافه

فاجأ الفنان الشاب حاتم صلاح جمهوره باعلان عقد قرانه وإقامة حفل زفافه في اليوم نفسه، حيث احتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني مساء يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، وقد أقيم الحفل بقصر محمد علي بالقاهرة.

وعقب انتهاء مراسم الزفاف، غادر الفنان حاتم صلاح وزوجته إلى المملكة العربية السعودية لقضاء شهر العسل في رحاب مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وشارك حاتم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورا له بصحبة زوجته من بيت الله الحرام، معلقا عليها: "السلام عليك يا رسول الله.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا".

وعقب منشور حاتم، انهالت عليه التعليقات الإيجابية حيث يرى الكثير أنها أفضل بداية لأي زيجة، وأنه سيكون مثال صالح للعديد، فكتب أحد المتابعين: “أول فنان أشوفه يعمل ال Honeymoon عمرة، ربنا يباركلك في حياتك إن شاء الله”، بينما قال آخر: “ماشاء الله، بداية جميلة، تقبل الله طاعتكم”، وأضاف آخر: "ربنا بجد يجازيك خير، لأن ناس كتير هتقلدك في حاجة حلوة زي كده، ربنا يتقبل ويجعلها خالصة لوجهه الكريم".

زفاف حاتم صلاح

الحفل الذي حاول حاتم إبعاده عن أعين وسائل الاعلام اقتصرت دعواته على الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، إلا أن عددا من الحضور قاموا بنشر بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من نجوم الوسط الفني منهم عمرو سعد وكريم فهمي وأحمد فهمي وأحمد السقا وأشرف زكي ويوسف الشريف وشيكو وروجينا ومحمد عبد الرحمن وويزو وأوس أوس ومحمد جمعة.

أحيا الفنان أحمد سعد حفل الزفاف بباقة من أغانيه، ومن أبرزها اغنيته الشهيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، وسط تفاعل ورقص العروسين، وكان حاتم قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" من جلسة التصوير الخاصة بـ "الفرست لوك" داخل قصر محمد علي اثناء كتب الكتاب.

