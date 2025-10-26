الإثنين 27 أكتوبر 2025
أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين، القاهرة تسجل 29 درجة مئوية

درجات الحرارة الاثنين،
درجات الحرارة الاثنين، فيتو
درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الإثنين، ويسود طقس  خريفى معتدل مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

أجواء خريفية متقلبة، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد في مصر

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس وتحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل مائل للبرودة فى أخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   20  ودرجة الحرارة العظمى 29

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 30  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة  الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة  22  ودرجة الحرارة العظمى 36  
 

