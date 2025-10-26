عودة حركة المرور بطريق السويس الصحراوي بعد رفع آثار حادث تصادم 11 سيارة

شهد طريق السويس الصحراوي صباح اليوم الأحد حادث تصادم مروع بين 11 سيارة وأتوبيس نقل ركاب، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي بدر الجامعي ومستشفى الشروق لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفور وقوع الحادث، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع تصادم ضخم أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف والمرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اصطدام تريلا بعدد من السيارات الملاكي والأتوبيسات بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى تسلسل التصادم بين المركبات في لحظات معدودة.

من جانبه، انتقل فريق من رجال المباحث إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين، كما استمع فريق آخر إلى شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وجمع التحريات اللازمة حول أسباب الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد التريلا المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث وقررت تحليل عينات السائق وطلب تقرير المعمل الجنائي.

من ناحية أخرى، نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها الأمنية في محيط الحادث، ووجهت السيارات إلى طرق بديلة لحين الانتهاء من عمليات رفع الحطام وتنظيف الطريق، وأعلنت الإدارة أنه تم الانتهاء من رفع جميع آثار التصادم، وعادت السيولة المرورية إلى طبيعتها صباح اليوم.

