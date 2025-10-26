ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

حادث طريق السويس الصحراوى، حصلت فيتو على أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس أعلي طريق السويس الصحراوى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بدر والشروق لتلقي العلاج اللازم.

اسماء مصابي حادث طريق السويس الصحراوي

وشملت أسماء المصابين بمستشفى بدر، وهم:

هاني كمال السيد (40 سنة – القليوبية)، ندى طارق كمال (20 سنة – القليوبية)، محمد إمام إسماعيل (45 سنة – الجيزة)، محمد إمام محمد يوسف (27 سنة – سائق السيارة النقل – المرج القاهرة)، آية محمد أيمن محمد عيد (13 سنة – القليوبية)، محمد رضا محمد محمود (37 سنة – المنوفية)، عبد الحي أحمد عبد الحي عبد القوي (53 سنة – الدقهلية)، علاء عز الدين عبد الرسول (38 سنة – السلام القاهرة)، شريف محمود عبد الدايم (45 سنة – شبرا مصر)، محمد صبحي جاب الله (24 سنة – شبرا الخيمة القليوبية)، مصطفى رمضان سعيد (34 سنة – أسوان)، إسلام محمد فؤاد (31 سنة – المرج القاهرة)، محمد إبراهيم عبد الرحمن (34 سنة – الأميرية القاهرة)، محمد ممدوح هلال (38 سنة – ميت غمر الدقهلية)، يسري أحمد عبد الله محمد (50 سنة – عين شمس القاهرة)،

بالإضافة إلى: مصطفى محمد إمام إمام (30 سنة – أبو زعبل القليوبية)، يوسف شحاتة يوسف (29 سنة – المنيا)، مندي نديم إسحاق (50 سنة – القاهرة)، نادي جرجس جمال رزق (25 سنة – المرج القاهرة)، أحمد محمد رياض شفيق (43 سنة – السويس)، شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر تقريبًا، محمد محمود أحمد (32 سنة – القليوبية)، علاء أحمد ممدوح حسن (19 سنة – القليوبية)، أحمد كمال أحمد إسماعيل (41 سنة – المنصورة دقهلية)، مرزوق صابر دياب (49 سنة – بني سويف)، محمد عبد الحكيم خضر (43 سنة – المنوفية)، ريمون راضي مراد (37 سنة – شبرا الخيمة القليوبية)، محمد محمود (في العقد الثالث من العمر – القاهرة)، كرولس رأفت منصور (36 سنة – القاهرة)، كمال عبد الفتاح فهمي (28 سنة – أسوان)، محمد جمال أحمد عبد الكريم (28 سنة – الشرابية القاهرة)، وائل فؤاد ناصر سعيد (45 سنة – سوهاج)، أبانوب سعيد كامل (28 سنة – شبرا القاهرة)، أشرف صموئيل عبد الملاك (50 سنة – القليوبية)، عبد الرحمن حسن يحيى (22 سنة – حلوان القاهرة)، أحمد محمد عبد الله عبد الرازق (23 سنة – أسيوط)، السيد عواد السيد عواد (39 سنة – الوايلي القاهرة).

كما استقبلت مستشفى الشروق 3 مصابين آخرين، وهم:

أحمد عبد الله فهيم عبد الوهاب (38 سنة – سائق – أشمون منوفية)، عبد الشافي منصور علي عيد (27 سنة – عامل – مركز القوصية أسيوط)، أمل مصطفى عبد العزيز طه (50 سنة – ربة منزل – المنصورة).



وانتقل فريق من رجال المباحث إلى مستشفي بدر الجامعي، ومستشفى الشروق لسماع أقوال مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس أعلى طريق السويس الصحراوى، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين.



كما استمع فريق آخر لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وجمع البيانات اللازمة حول الحادث.

حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أعلى طريق السويس الصحراوى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.



مصرع وإصابة 44 شخصًا بحادث طريق السويس الصحراوي



وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين 11 سيارة وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بدر الجامعي، ومستشفى الشروق، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونشرت إدارة المرور خدمات مرورية بمحيط حادث تصادم سيارات طريق السويس الصحراوى وجهت السيارات إلى طرق بديلة لحين القيام بعمليات رفع حطام الحادث من أعلى الطريق وتسيير حركة المركبات والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

رفع حطام حادث طريق السويس الصحراوى

ودفعت إدارة المرور بعدد من الأوناش لرفع حطام حادث تصادم عدد من السيارات بطريق السويس الصحراوي.

كما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ورفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوى.



وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد التريلا المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.