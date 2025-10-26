الأحد 26 أكتوبر 2025
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمرج

 أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـ منطقة المرج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث المرج 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق بمنطقة المرج صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

