«ابني مات بسببها».. إجلال زكي تحذر الجمهور من حقن تنشيط الدورة الدموية

وجهت الفنانة إجلال زكي رسالة تحذير إلى جمهورها، طالبتهم فيها بعدم استخدام حقن تنشيط الدورة الدموية دون إشراف طبي دقيق، مؤكدة أنها تسببت لابنها في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته.

تفاصيل الواقعة

وروت الفنانة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية من البداية" على قناة الشمس، تفاصيل ما حدث قائلة:«ابني تعب جدًا، وفجأة عينيا غفلت عنه شوية، وبعدها نقلناه بالإسعاف للمستشفى، وللأسف الدكاترة الكبار مكنوش موجودين، واتسرعوا وادّوله حقنة لتنشيط الدورة الدموية، والحقنة دي هي اللي سببت له انفجار في المخ».

إجلال زكي: «عوضي على الله»

وأوضحت إجلال زكي أنها لم تتجه إلى مقاضاة المستشفى أو الأطباء، رغم ما حدث، مشيرة إلى أنها اعتبرت الأمر قضاءً وقدرًا، وقالت:«قلت عوضي على الله، هما كانوا في بداية حياتهم، واللي حصل نصيب».

دعوة للتوعية الطبية

وشددت الفنانة على ضرورة الوعي بخطورة الأدوية والحقن المنشطة التي تُستخدم دون تشخيص دقيق، داعية الأسر إلى عدم التهاون في طلب الاستشارة الطبية المتخصصة، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي.

