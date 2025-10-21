لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

تصدرت تصريحات الفنان مصطفى هريدي مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في أحدث حلقات برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، حيث أطلق مجموعة من التصريحات القوية التي أثارت جدلًا واسعًا بين المتابعين.

تصريحات مصطفى هريدي لـ عمرو الليثي

وفي مستهل حديثه، قال الفنان مصطفى هريدي إنه اعتاد محاسبة نفسه على أي خطأ يرتكبه، مشيرًا إلى أنه نادم على عدم استكمال تعليمه الجامعي. وأوضح قائلًا: "أخطأت حين لم أكمل دراستي في كلية الحقوق بسبب انشغالي بالعمل السينمائي وفرصتي في العمل مع الزعيم عادل إمام، فالوقت مرّ سريعًا ولم استطع العودة".

وأضاف هريدي: "كنت أتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، لذلك التحقت بشعبة العلمي، لكن صعوبة مادة الفيزياء جعلتني أتحول إلى الأدبين ومنذ نحو عشرين عامًا ما زلت في الصف الثاني بكلية حقوق القاهرة، وحاولت العودة في عام 2017، إلا أن ظروفًا خاصة حالت دون ذلك، وأتمنى أن استكمل دراستي من جديد".

وعن علاقته بالمخدرات وحقيقة ما تردد حول تعاطيه، أوضح الفنان مصطفى هريدي خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، أن تلك الاتهامات وُجّهت إليه من جانب المخرجة إيناس الدغيدي، قائلًا: "هي قالت الكلام ده بعد فشل فيلم كنت بطل فيه، وربطت الموضوع بالفيلم، رغم إن الكلام مالوش أي أساس من الصحة".

وأكد هريدي أنه لم يتعاطَ المخدرات في أي وقت، مشيرًا إلى أن تلك الشائعة أثّرت عليه نفسيًا ومهنيًا، لكنه فضّل الصمت احترامًا لتاريخه وجمهوره.

أساء لي وأثر عليا

وتابع أن الفيلم " مجنون أميرة " وكان عام ٢٠٠٩ وذهبت إلى مكتبها وتحمست للمشاركة فور علمي أني بطل الفيلم، وفي اليوم الثالث للتصوير قالت لي أنت غير مناسب للعمل معي وفي الفيلم وأنت مناسب للعمل مع المخرج السبكي، وفي أحد الأيام لم أذهب للتصوير بسبب ظروف، هي أخدت موقف مني.

وأوضح أن الفيلم فور عرضه لم يأخذ حقه وسحب من السينما ولم تدعمني وكانت تجربة صعبة، وبعد فشل الفيلم بدأت تفكر في عمل عرض خاص وحاولت تجيب البطلة من لبنان، وأيضا وفي خلال تصوير الفيلم لم يذكرني أحد أنني بطل الفيلم، وبعد فشله بدأت تحملني المسئولية وقالت في برنامج تليفزيوني أني أتعاطى مخدرات، وهذا الكلام أثر عليا جدا وكنت وقتها في أحد الدول خارج مصر.

وأكمل، أنني كنت وقتها أقول إن المحامي الخاص بي هو الذي سيرد علي تلك الاتهامات الباطلة وأي إنسان يظلمني ربنا بيجيب حقي، وفي عام ٢٠٠٩ فشل الفيلم وكانت تنسب لي السبب، وكانت تتحدث عني بشكل مش صحيح، وأنا للأمانة لم أكن سبب فشل الفيلم وبعد مشاركتي بفيلم ليلة البيبي دول هي من تحدثت معي للمشاركة في الفيلم، وأن الفيلم تم عرضه في العيد الصغير، وكان لها تصريح في رمضان " ربنا ما يكتب عليا الحجاب "وممكن أن يكون ده السبب امتناع الناس عن مشاهدة الفيلم والذي عرض في العيد الصغير.

واختتم فى هذا الموضوع بـ : إني أبرئ نفسي من تلك الاتهامات الظالمة، وأوجه إلى المخرجة إيناس الدغيدي رسالة " الله يسامحك ".

وتابع وعندما حدثت لي حادثة من سنتين وبعض الناس قال إني بتعاطى مخدرات ردت هي عشان تعرفوا إني عندي حق، وكانت اتهامات باطلة وكانت حادثة قضاء وقدر عندما نمت وأنا سايق

وللأسف وجدت بعض المواقع والإعلام السيئ كانوا يتحدثون مع الأهالي بسبب الحادثة عشان يهاجموني

مأساة شخصية واختفاء نجله

كذلك تحدث الفنان مصطفى هريدي عن جانب خفي من حياته الشخصية قائلا:، إنني لا أتحدث عن حياتي الخاصة إلا قليلا، وتزوجت منذ ٩ سنوات وانفصلت وابني اسمه زين ويعيش مع طليقتي خارج مصر، ومنذ ٧ سنوات لا أتواصل معاه ولا أسمع صوته بسبب والدته.

وأضاف: اعتقد أنني استعجلت في الزواج من سيدة أجنبية وتم الطلاق سريعا، وهي أخذت الولد، وسافرت إليها مرتين ولم أصل إلى نتيجة، وابني لا يعرفني حاليًا وهو شبهي جدا ولا يوجد أي تواصل وهذا الأمر يؤلمني جدا، ووالدته طلعت له شهادة ميلاد من الدولة التي تعيش فيها حتى يظل الابن معاها وحاولت أكثر من مرة وفشلت، وأنا حريص على مستقبله وهو حاليا في سن ٨ سنوات ولا يوجد تواصل حاليا مع والدته.

ووجه الإعلامي د. عمرو الليثي نداء إلى والدته بأن والده من حقه أن يراه، وهو يشعر بألم الفراق وحزين جدا بسبب عدم رؤيته، وأن وزارة الخارجية ممثلة في وزير الخارجية لن يتوانوا عن مساعدتك كمواطن مصري، بينما وجه مصطفى هريدي رسالة مؤثرة إلى ابنه إنني أحبك ولن أنساك وحاولت أن أجد حلا ولكن ليس بإرادتي وإن شاء الله نلتقي قريبا

وأشار إلى أنه تزوج مرة ثانية من سيدة عربية ولمدة أربع سنوات ثم حدث انفصال، ولكن بدون أولاد، وحاليا أنا مش متزوج، ولا أعرف أسباب الانفصال من الممكن أن تكون الغيرة هي السبب في الزيجة الثانية، وحاليا أعيش لوحدي.

وعن أسرته ووالده قال إن والده هو كان كل حياتي وهو أب عظيم ولا يعوض، وشعرت بعد وفاته إنني كنت أتمنى أن أعيش معه أكثر، ولي أخ وأخت.

وأول ظهور لي بأغنية أمي الحبيبة مع هشام عباس، وأمي عندما شاهدتني كانت ترفض أن أكون ممثلًا، ووالدي كان بيقول كويس أنك اشتغلت، وكانت أمي بتدعي ربنا يتوب عليك من التمثيل، ويمكن ده يكون سبب إني ما بشتغلش وما زالت أزورها وأتمنى رضاها.

